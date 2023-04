Le dijo a un limpiavidrios que no tenía efectivo para darle y su respuesta la dejó sin palabras

escuchar

En Twitter, una curiosa situación que ocurrió en la vía pública se volvió viral, luego de que una usuaria relató lo que ocurrió mientras iba a bordo de su auto. En una esquina, se cruzó con un limpiavidrios que le ofreció su servicio. Al responderle que no tenía efectivo para pagarle, él procedió a hacerlo igualmente y la sorprendió con un comentario.

El momento fue relatado por la usuaria de Twitter Josefina Espósito a través de su cuenta @JosefinaEspo. Con unas pocas palabras, describió en detalle lo que le ocurrió cuando frenó en una esquina a bordo de su auto. “Un trapito me quiso limpiar el parabrisas en un semáforo, le dije que no tenía efectivo”, relató al comienzo del mensaje.

En general, suele ocurrir que al insistir en la negativa para recibir la limpieza del parabrisas, el limpiavidrios se aleja y se acerca hacia otro vehículo. Sin embargo, en este caso eligió hacerlo a pesar de no recibir dinero y lanzó un curioso comentario que sorprendió a la usuaria: “Me dijo ‘no importa, a las flores les tiene que dar el sol. Chau, mi amor’”. La joven se tomó la respuesta como algo divertido e incluyó un meme que graficó su reacción.

En cuestión de horas, el tuit se volvió viral y alcanzó mucha notoriedad en la plataforma, donde consiguió decenas de miles de interacciones y respuestas. Allí, muchas otras usuarias comentaron sobre experiencias similares, ya sean propias o de alguna amiga o familiar.

“A mí cuando terminó de limpiar, agarró espuma y me dibujó unos corazones. El verdadero romántico”; “Todas las semanas el mismo trapito, al cual le digo que no porque nunca tengo efectivo, me tira lo mismo ‘reina, para vos siempre es gratis’” y “Ya me pasó varias veces y yo me quedo triste porque no le pagué”, fueron solo algunas de las respuestas que se desprendieron del tuit original.

Por su parte, también marcaron presencia hombres que se refirieron a sus experiencias en este tipo de situaciones, en las que tuvieron diversos desenlaces. “Me pasó lo mismo, pero me dijo que tenía Mercado Pago” y “A mí me dijo ‘hay que peinarse antes de salir de casa’”, se pudo leer por parte de usuarios de la red social.

