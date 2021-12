Su jefe no le permitió ir a cuidar a su gato enfermo y sus compañeros tomaron una drástica decisión

Una joven pasante recibió en su trabajo un llamado de su madre para avisarle que debía llevar a su gato el veterinario porque estaba enfermo. Entonces, le pidió unos días de licencia para ocuparse del tema a su jefe quien, a los gritos, se lo negó. La respuesta de sus compañeros, sin embargo, fue de solidaridad.

El superior argumentó que “eran animales” y que no podía solicitar tiempo libre a menos que fuera un humano quien se estaba muriendo. La escena transcurrió delante de otros trabajadores, uno de ellos lo escuchó y tomó una decisión que fue un efecto dominó: él y otros 19 empleados renunciaron.

“Se suponía que debía discutirlo en privado, pero decidió ir a una esquina de la oficina donde mi equipo lo escuchó. Ella estaba llorando, agarró sus cosas y salió corriendo de la oficina”, describió en Reddit el joven.

“Envié un correo electrónico a toda la empresa (que es estándar) diciendo que renunciaría y destaqué la interacción entre el jefe y el pasante como la razón principal. Luego, inmediatamente, como 10 personas me enviaron un correo electrónico para preguntarme quién era el gerente y para evitar dejar rastro, les dije en persona y, en unos pocos días, la mayoría de la gente lo sabía”, agregó.

El exempleado contó que encontró otro trabajo dentro de las dos semanas siguientes a su despedida. Y denunció: “Ahora la compañía está cerrando los correos electrónicos de las personas unos días antes de que se vayan para que no puedan enviar correos electrónicos de despedida y vincular sus números de teléfono o LinkedIn para que los empleados actuales no puedan encontrarlos para llevarlos a cuestas. a la próxima empresa”.

En rigor, la escena del jefe con la pasante fue el corolario en un clima de descontento generalizado. De hecho, ya habían recortado los salarios para “evitar despedir a nadie”. Aunque, según el empleado, luego se registraron ganancias récord y no hubo aumento, ni la bonificación prometida del 10%. En ese contexto, el maltrato a su compañera fue determinante.

Asimismo, el usuario de Reddit contó que su anterior fue reprocharle que tras su carta le habían llamado la atención sus superiores y que, por ende, podría perder su trabajo. “No siento pena por él porque es un idiota, pero su familia se verá muy afectada porque no tiene ninguna otra habilidad comercial que no sea PowerPoint”, concluyó el internauta.