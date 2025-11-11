Subastarán objeto del Titanic en más de US$100.000

La familia de Frederick Sutton entregó sus objetos personales a una casa de subastas. Sutton fue uno de los pasajeros que falleció tras el naufragio del Titanic en 1912.

El hombre era un empresario inglés de 62 años que había alcanzado una gran fortuna gracias a sus negocios bancarios. Se embarcó en el Titanic en Southampton, Inglaterra, y esperaba volver a descansar a su casa en New Jersey.

Los objetos que quedaron sumergidos en el fondo del océano Atlántico tras su muerte han sido recuperados. Ahora, la casa de subastas Henry Aldridge & Son se encargará de venderlos el próximo 22 de noviembre en Reino Unido.

Entre sus pertenencias, se halló una lista de pasajeros del barco. Este artículo es uno de los más codiciados de la subasta y tiene un precio inicial de US$39.453 . Sin embargo, se espera que alcance los US$105.208.

Bolsa n°46 de artillería en la que fueron entregados sus objetos Henry Aldridge & Son

“Esta lista muestra las marcas de haber estado sumergida en el Atlántico Norte y de haber sido recuperada junto con las pertenencias del Sr. Sutton”, indicó la casa de subastas.

El lote también incluye otros artículos de Sutton como un anillo, un cuchillo, un silbato, tres cucharas y varias monedas sueltas. Este grupo se estima en US$46.000 .

Además de sus pertenencias, se subastará la bolsa n°46 de artillería en la que fueron entregados sus objetos. Esta tiene un precio de entrada de US$27.617 y la posibilidad de que llegue a US$59.179.

El cuerpo de Sutton fue encontrado por el transatlántico MacKay Bennett, que fue contratado para rescatar los restos de los pasajeros del Titanic. El 22 de abril de 1912, el empresario fue sepultado.

Lista de pasajeros encontrado entre los restos de Sutton Henry Aldridge & Son

Subastas del Titanic

En los últimos años se han popularizado las subastas de artículos que estaban en el barco al momento del naufragio. En abril de 2025, fue vendida una carta escrita por el coronel Archibald Gracie mientras iba a bordo del transatlántico.

La misiva alcanzó el precio de US$399.000 y fue subastada por Henry Aldridge & Son. En la misma, el estadounidense aseguraba que el Titanic era un “barco espléndido”.

El año pasado, se alcanzó un récord entre las subastas de elementos del Titanic. El reloj de bolsillo Arthur Rostron, un capitán que rescató a 700 personas, fue vendido por US$1,97 millones.

En 2013 fue subastado el violín del director de la orquesta del Titanic. El instrumento, perteneciente a Wallace Hartley, fue utilizado para ayudar a tranquilizar a los pasajeros mientras el barco se hundía. Su precio fue de US$1,7 millones.