Amazon adelanta el Black Friday en EE.UU.: a qué hora se puede empezar a comprar con descuento
De acuerdo con la empresa, se podrán encontrar rebajas en categorías esenciales para el hogar como: electrónica, belleza y ropa, así como en marcas seleccionadas
- 4 minutos de lectura'
El Black Friday se lleva a cabo el 28 de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias, que se celebra el 27 de noviembre. Sin embargo, Amazon decidió adelantar sus promociones y descuentos durante todo noviembre, donde ofrece adelantos imperdibles.
A partir de qué día y a qué hora se podrá comenzar con las compras en Amazon
A través de un comunicado oficial, Amazon anunció sus ofertas del Black Friday, que comenzarán el 20 de noviembre a las 00.01 PST (3.01 hs, tiempo del Este) y se extenderán hasta el 1° de diciembre.
De acuerdo con la empresa, se podrán encontrar descuentos en categorías esenciales para el hogar como: electrónica, belleza y ropa, así como en marcas seleccionadas.
Los clientes podrán obtener ahorros de hasta un 55% en marcas de belleza como Shark, 50% en juegos de Nintendo y 50% en prendas de NAADAM. Adicionalmente, estarán disponibles los precios mínimos del año en marcas muy buscadas como Kiehl’s, LEGO, PlayStation y Bose, según destacan desde su sitio web.
De cuánto serán los descuentos en Amazon
Amazon anunció grandes promociones para la semana previa al Black Friday. La tienda aplicará descuentos de hasta 50% en la mayoría de sus productos, en las siguientes categorías:
- 50% en dispositivos Amazon seleccionados.
- 50% en árboles de Navidad artificiales, 40% en adornos y 20% en papel de regalo, bolsas y lazos navideños.
- 45% y 50% en productos electrónicos. También, 40% en entretenimiento para el hogar y 35% en productos de Samsung y Google.
- 55% en productos de hogar y hasta un 40% en productos para el cuidado del suelo.
- 40% y 50% en electrodomésticos de cocina.
- 35% en cafeteras espresso y de sobremesa.
- 50% en productos de belleza, fragancias de lujo, productos para el cuidado de la piel y el cuerpo, maquillaje; y herramientas de belleza.
- 50% en prendas seleccionadas.
- 40% en juguetes seleccionados.
- 80% en libros y 65% en libros impresos.
Qué otras tiendas se adelantan al Black Friday
Estos sitios se adelantan al Black Friday y ofrecen las mejores ofertas en noviembre, con productos imperdibles y consejos, según el New York Post.
- Walmart: el Viernes Negro Temprano será del 14 al 16 de noviembre en línea y en tienda. El evento oficial será del 25 al 30 de noviembre en línea, y en tienda el 28 de noviembre a partir de las 6.00 hs.
- Macy’s: el Viernes Negro Oficial se hará del 23 al 30 de noviembre, con ofertas de apertura a partir de las 6.00 hs, el 28 de noviembre; en línea a partir de la medianoche.
- Kohl’s: el evento oficial será del 23 al 29 de noviembre, en línea a medianoche el 27 de noviembre y en tienda a las 5.00 hs, el 28 de noviembre.
- JCPenney: del 21 al 30 de noviembre, en línea a medianoche y en tienda a las 5.00 hs, el 28 de noviembre.
- Dick’s Sporting Goods: cuenta con una oferta temprana de hasta 60% de descuento en ropa, y 40% de descuento en equipo a partir del 10 de noviembre. El evento oficial será a partir del 25 de noviembre, con 20-30% de descuento en zapatos y ropa.
- Home Depot: las ofertas tempranas comenzaron el 6 de noviembre y siguen vigentes. El Viernes Negro Oficial será del 27 de noviembre al 3 de diciembre.
Por qué el Viernes Negro se llama de esta forma en EE.UU.
El nombre ‘Black Friday’ pasó por una metamorfosis histórica notable. Sus raíces son triples: primero, surgió de la debacle financiera de 1869 por la especulación del oro. Luego, a mitad del siglo XX, la policía lo adoptó para describir el caos de tráfico y compradores que seguía a Thanksgiving, al mismo tiempo que se refería al elevado número de empleados ausentes.
A partir de los años 80, los comerciantes lo reinterpretaron de manera favorable: el día que marcaba el inicio de sus ganancias (pasar a “números negros”). Esta última acepción es la que prevaleció, para convertirse en el fenómeno mundial que es hoy.
Otras noticias de Agenda EEUU
Tiene que usar un grillete electrónico. La influencer cubana que vive en Miami y está al borde de la deportación: tiene que usar grillete electrónico
¿Impacta en Miami? Hasta cuándo duraría la ola de frío en Florida
¿Cuánto durará? Llega el frío y la nieve a Nueva York: a cuánto bajará la temperatura y qué se espera en las próximas horas
- 1
La catástrofe del vuelo 123 de Japan Airlines, el mayor accidente de la historia protagonizado por un solo avión
- 2
Cuándo es La Noche de las Heladerías: día, horario y todo lo que hay que saber
- 3
Por qué las cebras, los pandas y otros animales son blancos y negros
- 4
Qué es el gray rocking, la técnica para lidiar con personas que no te caen bien en el trabajo, la familia o vínculos amorosos