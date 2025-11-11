Amazon adelanta el Black Friday en EE.UU.: a qué hora se puede empezar a comprar con descuento

El Black Friday se lleva a cabo el 28 de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias, que se celebra el 27 de noviembre. Sin embargo, Amazon decidió adelantar sus promociones y descuentos durante todo noviembre, donde ofrece adelantos imperdibles.

A partir de qué día y a qué hora se podrá comenzar con las compras en Amazon

A través de un comunicado oficial, Amazon anunció sus ofertas del Black Friday, que comenzarán el 20 de noviembre a las 00.01 PST (3.01 hs, tiempo del Este) y se extenderán hasta el 1° de diciembre.

Amazon se adelantó y ofrece descuentos imperdibles antes del viernes negro (Captura/Amazon)

De acuerdo con la empresa, se podrán encontrar descuentos en categorías esenciales para el hogar como: electrónica, belleza y ropa, así como en marcas seleccionadas.

Los clientes podrán obtener ahorros de hasta un 55% en marcas de belleza como Shark, 50% en juegos de Nintendo y 50% en prendas de NAADAM. Adicionalmente, estarán disponibles los precios mínimos del año en marcas muy buscadas como Kiehl’s, LEGO, PlayStation y Bose, según destacan desde su sitio web.

Con esta apertura del Black Friday anticipado podrás obtener varios productos a buen precio (Amazon/Archivo) Pexels

De cuánto serán los descuentos en Amazon

Amazon anunció grandes promociones para la semana previa al Black Friday. La tienda aplicará descuentos de hasta 50% en la mayoría de sus productos, en las siguientes categorías:

50% en dispositivos Amazon seleccionados.

en dispositivos Amazon seleccionados. 50% en árboles de Navidad artificiales, 40% en adornos y 20% en papel de regalo, bolsas y lazos navideños.

en árboles de Navidad artificiales, 40% en adornos y en papel de regalo, bolsas y lazos navideños. 45% y 50% en productos electrónicos. También, 40% en entretenimiento para el hogar y 35% en productos de Samsung y Google.

en productos electrónicos. También, 40% en entretenimiento para el hogar y 35% en productos de Samsung y Google. 55% en productos de hogar y hasta un 40% en productos para el cuidado del suelo.

en productos de hogar y hasta un 40% en productos para el cuidado del suelo. 40% y 50% en electrodomésticos de cocina.

en electrodomésticos de cocina. 35% en cafeteras espresso y de sobremesa.

en cafeteras espresso y de sobremesa. 50% en productos de belleza, fragancias de lujo, productos para el cuidado de la piel y el cuerpo, maquillaje; y herramientas de belleza.

en productos de belleza, fragancias de lujo, productos para el cuidado de la piel y el cuerpo, maquillaje; y herramientas de belleza. 50% en prendas seleccionadas.

en prendas seleccionadas. 40% en juguetes seleccionados.

en juguetes seleccionados. 80% en libros y 65% en libros impresos.

Qué otras tiendas se adelantan al Black Friday

Estos sitios se adelantan al Black Friday y ofrecen las mejores ofertas en noviembre, con productos imperdibles y consejos, según el New York Post.

El Black Friday permite comprar artículos a precios super accesibles (BlackFriday/Archivo)

Walmart : el Viernes Negro Temprano será del 14 al 16 de noviembre en línea y en tienda. El evento oficial será del 25 al 30 de noviembre en línea, y en tienda el 28 de noviembre a partir de las 6.00 hs.

el Viernes Negro Temprano será del 14 al 16 de noviembre en línea y en tienda. El evento oficial será del 25 al 30 de noviembre en línea, y en tienda el 28 de noviembre a partir de las 6.00 hs. Macy’s: el Viernes Negro Oficial se hará del 23 al 30 de noviembre, con ofertas de apertura a partir de las 6.00 hs, el 28 de noviembre; en línea a partir de la medianoche.

el Viernes Negro Oficial se hará del 23 al 30 de noviembre, con ofertas de apertura a partir de las 6.00 hs, el 28 de noviembre; en línea a partir de la medianoche. Kohl’s : el evento oficial será del 23 al 29 de noviembre, en línea a medianoche el 27 de noviembre y en tienda a las 5.00 hs, el 28 de noviembre.

el evento oficial será del 23 al 29 de noviembre, en línea a medianoche el 27 de noviembre y en tienda a las 5.00 hs, el 28 de noviembre. JCPenney : del 21 al 30 de noviembre, en línea a medianoche y en tienda a las 5.00 hs, el 28 de noviembre.

del 21 al 30 de noviembre, en línea a medianoche y en tienda a las 5.00 hs, el 28 de noviembre. Dick’s Sporting Goods : cuenta con una oferta temprana de hasta 60% de descuento en ropa, y 40% de descuento en equipo a partir del 10 de noviembre. El evento oficial será a partir del 25 de noviembre, con 20-30% de descuento en zapatos y ropa.

cuenta con una oferta temprana de hasta 60% de descuento en ropa, y 40% de descuento en equipo a partir del 10 de noviembre. El evento oficial será a partir del 25 de noviembre, con 20-30% de descuento en zapatos y ropa. Home Depot: las ofertas tempranas comenzaron el 6 de noviembre y siguen vigentes. El Viernes Negro Oficial será del 27 de noviembre al 3 de diciembre.

Por qué el Viernes Negro se llama de esta forma en EE.UU.

El nombre ‘Black Friday’ pasó por una metamorfosis histórica notable. Sus raíces son triples: primero, surgió de la debacle financiera de 1869 por la especulación del oro. Luego, a mitad del siglo XX, la policía lo adoptó para describir el caos de tráfico y compradores que seguía a Thanksgiving, al mismo tiempo que se refería al elevado número de empleados ausentes.

A partir de los años 80, los comerciantes lo reinterpretaron de manera favorable: el día que marcaba el inicio de sus ganancias (pasar a “números negros”). Esta última acepción es la que prevaleció, para convertirse en el fenómeno mundial que es hoy.