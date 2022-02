Sufrió dolores de cabeza durante años y recién ahora le encontraron el increíble motivo

Xiao Chen tiene 28 años y desde hace dos décadas sufre intensos dolores de cabeza. Durante mucho tiempo creyó que este malestar se debía a la falta de descanso, aunque en los últimos meses se convirtió en una dolencia más intensa y recurrente. Entonces, decidió acudir a un centro de salud y los médicos descubrieron qué tenía un elemento extraño del lado izquierdo de su cráneo.

En el Hospital General de la Universidad de Shenzhen, entre otros estudios, a Chen le realizaron una resonancia magnética de su cerebro y lograron detectar lo que provocaba su dolor crónico: una pequeña bala de metal, según informaron en el medio Oddity Central.

Los médicos, consecuentemente, le preguntaron si recordaba alguna situación en la que podría haber ingresado a su cráneo. El joven respondió que en una oportunidad estaba jugando con una pistola de aire comprimido con su hermano y que el arma se disparó de forma accidental e impactó en su cabeza. Y explicó que ninguno de los dos les comentaron a sus padres porque tenían miedo de que los retaran.

Al lado de la tomografía, la bala de aire comprimido que le extrajeron a Chen

Asimismo, generó curiosidad entre el personal de salud que sus padres no hayan advertido la lesión visualmente. Y Chen explicó que la bala le provocó una herida muy pequeña que quedó escondida bajo su cabellera. Tampoco en su momento le generó demasiado dolor, aunque con el transcurso del tiempo se transformó en una tortura, pese a que nunca la relacionó con aquel accidente.

Por su parte, los médicos le aseguraron al joven chino que se debía considerar un afortunado por haber sobrevivido al balazo, ya que el pequeño proyectil ingresó muy cerca de la sien. De hecho, le explicaron que fue fundamental que no hubiera penetrado completamente en el cráneo, ni impactado en su cerebro.

Con todo, luego del diagnóstico llegó el alivio para Chen, quien fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la bala de 1 centímetro que había permanecido durante casi 20 años en su cráneo.

El extraño caso de la mujer que padecía dolores en su nariz

Durante la mayor parte de su vida, Mary McCarthy, trabajadora de la cocina de un hospital en Nueva Zelanda y residente de Addington, tuvo dificultades para respirar además de un dolor crónico en el lado derecho de la nariz. El año pasado, después de una prueba de COVID-19 que resultó extremadamente dolorosa, sus problemas nasales se agravaron.

La mujer tuvo que someterse a una cirugía para que pudieran extraerle la ficha de su nariz.

“Mi nariz goteaba constantemente y tenía mucho dolor”, le dijo la mujer al sitio Stuff. Para reducir la dolencia, McCarthy visitó a varios médicos que le dijeron que solo tenía una afección crónica en los senos nasales y no le dieron ninguna solución.

Pero una noche, cuando terminó su jornada, se dirigió al departamento de emergencias del hospital Christchurch –donde trabaja- porque tenía mucho dolor. “Afortunadamente, la enfermera y el médico que me atendieron creyeron que era más que dolor en los senos nasales. Me preguntaron si alguna vez me había metido algo en la nariz y les conté bromeando sobre una ficha que aspiré a los ocho años creyendo que no iba a significar nada”, rememoró.

Fue así que una tomografía computarizada reveló un objeto en la parte superior de la nariz. El médico intentó quitárselo mientras estaba despierta, pero era demasiado grande. Por lo tanto, tuvieron que operarla y el elemento fue empujado por su nariz y extraído por su boca. La prueba de COVID había desprendido el disco y provocado una infección.