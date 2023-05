Sufrió un derrame cerebral por estornudar y sobrevivió de milagro: “Mi cerebro explotó”

escuchar

Medios internacionales dieron a conocer el caso de un hombre de los Estados Unidos que sufrió un derrame cerebral tras estornudar. A pesar de lo vivido, Sam Messina, de 26 años, decidió ver el incidente como una oportunidad para cambiar su vida.

El joven, estudiante de la Universidad de Alabama y dueño de una empresa de marketing digital, estaba acostado en la cama en septiembre de 2016 cuando soltó un estornudo que le provocó una gran hemorragia en la nariz.

“Mi cerebro prácticamente explotó y el coágulo salió de mis fosas nasales”, dijo el estadounidense, según consignó el New York Post. “También me provocó un derrame cerebral, así que me desmayé y casi muero”.

El joven expulsó un coágulo de sangre tras el estornudo. FOTO: Instagram: @sammoouse

Antes de quedar inconsciente, Messina logró llamar a su madre y a su novia, quienes lo sacaron de su departamento y lo llevaron al hospital.

Los médicos le diagnosticaron al jugador de hockey una malformación arteriovenosa, una afección que provoca un enredo de los vasos sanguíneos que conectan las arterias y las venas del cerebro.

Según el medio citado, el joven tenía un coágulo de sangre latente que se habría roto en algún momento, pero se desencadenó prematuramente gracias a su estornudo.

La recuperación

Temiendo lo peor, los médicos trasladaron al paciente a otro centro para someterlo a una cirugía de emergencia. “Fue aterrador, pero sabía que si eso era lo que había que hacer, tendría que hacerlo”, indicó el estudiante.

Durante la semana siguiente, Messina se sometió a tres intervenciones adicionales para eliminar el coágulo. Se usaron 27 grapas para coser su cabeza y pasó un mes recuperándose.

Durante este tiempo, pudo concentrarse en hacer crecer su emprendimiento y llegó a trabajar para marcas como Gucci Mane, Acura y MLB Network.

Tras sufrir el derrame, el estudiante empezó a ayudar a otros que, al igual que él en un inicio, sienten que no encuentran la inspiración para crear su propia empresa.

“Esto puede parecer una locura, pero me alegro por el estornudo, el aneurisma cerebral y la cirugía que me obligó a abandonar”, le dijo al medio E!

Existen diversos tipos de estornudos (Foto: Freepik)

“Sin esos eventos, no llegaría a donde estoy hoy y no estaría en condiciones de ayudar a otros a cambiar sus vidas para mejor”, concluyó.

El Tiempo (Colombia)