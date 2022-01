“Te ponen el parlante en la playa”: el tiktoker marplatense que odia a los turistas

“Detesto a todos los turistas. Los odio”. Son las palabras que repite para un video de TikTok, mientras camina por Mar del Plata, Tomás Caldiroli Stankievich, un joven vecino de esa ciudad que manifestó sin vueltas en las redes su aversión hacia aquellos que viajan a La Feliz a pasar sus vacaciones.

La particular grabación se volvió viral, y produjo el consiguiente intercambio de opiniones entre los usuarios y el joven marplatense, que explicó los motivos de su disgusto con los turistas que arriban a la llamada perla del Atlántico.

Tomás Caldiroli, el marplatense que asegura que odia a los turistas en su ciudad

El video de Caldiroli se subió a su cuenta de TikTok el pasado 10 de enero, y fue reproducido ya 240.000 veces. Allí se lo ve al joven, de 25 años, que es profesor de Educación Física y está en el segundo año de la Facultad de Medicina, que camina mientras mira a cámara y dice: “Detesto a todos los turistas. Los detesto. Los odio. Odio, odio, odio, odio. Odio”. Luego de una pequeña pausa, finaliza: “Saludos desde Mar del Plata”.

“Básicamente, me gusta mucho la película El Grinch”, cuenta Tomás Caldiroli Stankievich en diálogo con LA NACION. “La escena en que el Grinch tiene la guía telefónica del pueblo y dice: ‘A tal lo odio, a tal otro lo odio’. Y así. Me causó gracia. Entonces, el video empezó como un chiste, pero todo chiste en algún momento tiene algo de verdad”, añade.

Los motivos del odio

A continuación, el joven explicó las razones de sus quejas contra el turismo: “No sé si hablo por la mayoría de los marplatenses, pero el malestar viene del colapso de la ciudad, que no se puede salir a ningún lado sin reservar con tres días de anticipación y básicamente no tenés espacio”.

“Y en segundo lugar está el tema de la limpieza -continúa Caldiroli-. La basura que se tira, los desperdicios, la gran mayoría no tiene conciencia ambiental y piensa que vienen una semana o cuatro días y dejan las cosas y se olvidan. Pero la ciudad está siempre sucia, los desagües fluviales saturados”.

Los motivos de Tomás Caldiroli para detestar a los turistas en Mar del Plata

Por supuesto, en las redes sociales, el corto pero contundente video de Caldiroli no pasó desapercibido. Y recibió decenas de comentarios. Algunos de ellos, a favor de su posición. Pero muchos otros, criticándolo. Unos días más tarde, el joven, que vive en una zona turística de la ciudad, a cinco cuadras del Casino Central y el Hotel Provincial, respondió a la pregunta de una usuaria: “¿Por qué los odiás? ¿Qué te hicieron?”.

Otra vez a través de un video en su cuenta de TikTok, publicado el 13 de enero, el marplatense respondió: “Lo que pasa con los turistas es que la realidad es que la gran mayoría se c... en las personas que, por ejemplo, se levantan a las 7 y media de la mañana. Entonces, por el hecho de que supuestamente nos dejan dinero pueden hacer lo que quieran, donde quieran y cuándo quieran, cuando no es así”.

Tomás Caldiroli Stankievich junto a su perra Cleo, con el océano atlántico de fondo, en Mar del Plata Instagram / @tomascaldir

“Hay algo que se llama respeto y en su caso, si vivís en un edificio, como vivo yo, convivencia. Por ejemplo, ayer (u hoy) a las tres de la mañana me levanta un grupo de 11 personas, de 18, 19 años en el hall de entrada a los gritos. Yo me levanto a las siete y media de la mañana, me acuesto a medianoche. ¿Cómo no quieren que genere este odio?”, finalizó el muchacho, que vive en el primer piso de un edificio con varios departamentos que se alquilan al turismo.

“Los turistas dejan la guita para que vivan todo el año”

En los comentarios, muchos usuarios criticaron la actitud del joven de quejarse de los visitantes, con el argumento de que el turismo genera dinero para Mar del Plata. “Agradecerles (a los turistas) porque sino tu ciudad sería un pueblo inmundo”, fue uno de los comentarios. Otro: “Ellos son los que dejan la guita para que vivan todo el año”. Y en ese sentido, hubo varios más.

“Mar del plata es una ciudad turística, pero en los últimos años hubo un crecimiento de la zona pesquera y hay muchas cosas que mantienen a la ciudad. Es un poco y un poco. Pero por más que sostengas la economía, eso no te da derecho a contaminarla, o a faltarle el respeto a otros, o a creerse los dueños de la ciudad, sin empatía con la gente local”, dice Tomás Caldiroli con énfasis.

Tomás Caldiroli da un ejemplo práctico de por qué odia a los turistas

“Mucha gente viene a Mar del Plata porque por cuestiones sociales y económicas de la Argentina no da para irse a otro lado. Es una ciudad que quizás sea la más accesible. Por eso hay tanta gente. Mucha multitud y no sé si está preparada para tanto caudal de personas en tan pocos días. Ahí está el tema”, resume el joven estudiante de medicina.

Una cubetera en su patio

En un nuevo video en su cuenta de TikTok, Caldiroli retoma su enojo con los turistas, pero esta vez con un ejemplo práctico que, lamentablemente, lo afectó a él y a su perra Cleopatra Diana. “Me acaban de tirar una cubetera de hielo al patio (la cámara enfocaba al patio de la vivienda, con un gran charco de agua). Pero eso no fue lo peor, sino que no se dan cuenta de que tengo una perra acá abajo, y a la perra le pegaron. No sé si salió del cuarto o del décimo piso. Un hielo desde esa distancia y a esa altura, no sé si te va a matar, pero tengo una perra abajo”, contó.

Luego de dirigir el foco de la cámara a su mascota (que por fortuna se encontraba bien), el muchacho remató su grabación: “Entonces, no pregunten después por qué c... detesto o me molestan los turistas: son unos desubicados, unos irrespetuosos. Les chupa un h... todo”.

El marplatense molesto con el turismo agregó en su diálogo con este medio, que no solo eso había caído en su patio en los últimos días: sumó colillas de cigarrillos y un desagradable desecho fisiológico. Responsabilizó también a quienes alquilan las viviendas. “Eso forma parte de la ambición de la inmobiliaria y de la persona que te alquila. En uno de los departamentos había cinco personas en un ambiente de tres por tres o cuatro por cuatro, como mucho”, dice.

"No sé si Mar del Plata está preparada para tal caudal de personas en tan pocos días", dice Calderoli, que expresó en redes su queja contra los turistas que visitan su ciudad Instagram / @tomascalid

Sobre el final de la charla, Caldiroli se refirió a las pocas posibilidades de ocio que tienen los habitantes de la ciudad cuando van a la playa. “Te ponen el parlante al lado y no tenés ganas de estar escuchando su música. Querés estar sentado escuchando el ruido del mar. Uno se va a relajar a la playa, no a estresar. Están de joda todo el día porque vienen poco tiempo, y terminan perjudicando al marplatense que tiene un franco, va a la playa y no puede relajarse. Por ese lado también va mi crítica”.

Cuando se lo consulta acerca de si se arrepiente del video, el estudiante de medicina devenido en (muy popular) tiktoker señala simplemente que “no”. Con respecto de si le parece correcto el uso de la palabra “todos” para referirse a los turistas que “odia”, reflexiona y contesta: “Es un porcentaje muy alto. El que se quiera sentir tocado, por algo le estará doliendo. Estará proyectando ese odio. Yo fui turista, pero respeto al local, respeto la ciudad a la que voy”.