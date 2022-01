La furia de María Fernanda Callejón al ser acusada de exponer a su hija en las redes: “Todo es crítica”

A los 48 años y tras un largo tratamiento, María Fernanda Callejón se convirtió en madre por primera vez. Hoy, su hija Giovanna tiene seis y se convirtió en una estrella en las redes sociales debido a que su madre comparte su crecimiento y aventuras en Instagram. Sin embargo, esto se vio eclipsado por las críticas que recibió la actriz de parte de sus seguidores acerca de la exposición que hace de la pequeña. Además, la acusaron de tratarla como a una adulta.

Callejón publicó un video donde se ve a la pequeña en un día de spa. Lo que para muchos fue una escena tierna, para otros no. “No le roben su infancia, que haga cosas de niñas mejor”; “Es muy pequeña que viva su niñez normal”; “Me da impresión que la traten como a una mujer”; “Parece una mujer adulta”; “Me da cosita que siempre esté actuando y haciendo cosas de grandes”, fueron algunos de los comentario que recibió el posteo.

La actriz mostró el día de spa de su hija y la criticaron fuertemente (Foto Instagram @fercallejon)

La actriz no ignoró estos comentarios en Instagram y, furiosa, realizó su descargo: “Me pregunto por qué todo es crítica o agresión. ¿Por qué soy famosa? Soy una mujer de oficio y vivo de mi profesión hace 38 años. ¿No tienen infancia esas personas? A mi de chiquita me encantaba disfrazarme y actuar a ser más grande, ser dentista, y obvio me quiere imitar. Tiene 6 añitos. No tengo que dar explicaciones”.

Descargo Fernanda Callejón

Además, les pidió a los que la critican que en el que caso que no les guste su contenido, dejen de seguirla porque ella no va a permitir que critiquen a Giovanna: “Soy su mamá y la voy a cuidar y le enseño valores”.

Pero, lejos de dejar el tema ahí, la actriz estuvo en Intrusos (América) y volvió a referirse a las críticas: “Estoy tranquila en cómo materno. Estoy aprendiendo a ser mamá”.

Fernanda Callejón

Asimismo, habló de la crianza de Giovanna: “La expongo en redes porque a mí el público que me eligió toda la vida empezó a participar conmigo y me acompañó en la lucha por ser mamá”. También, indicó que hay toda una comunidad virtual que sigue el crecimiento de la niña.

Puntualmente sobre las actividades que realiza Giovanna por las que ella fue acusa de tratarla como una mujer, Callejón dijo que su hija atraviesa la etapa de querer parecerse a ella, y esto significa buscar diversos looks, bailar, actuar y desfilar ante las cámaras. Como la niña es feliz haciéndolo, se lo permite. “Todo es crítica, mi hija vive una infancia hermosa”, sentenció tajante.

María Fernanda Callejón junto a Giovanna (Foto Instagram @fercallejon)

Por último, aclaró que todo el contenido respecto a la niña es supervisado por ella. “Yo la filmo, no es que se pone a hacer un TikTok sola. Si ella no tiene ganas no le sacamos fotos, esta descubriendo las redes sociales y le divierte modelar”.