La foto retro junto a Antonela Roccuzzo que Lionel Messi eligió para celebrar un hito en sus redes

Lionel Messi se encuentra, hoy en día, en la lista de los jugadores más conocidos del mundo. Su fama trasciende el mundo del fútbol y su nombre es reconocido por gran parte de la población, sin importar si son o no fanáticos del deporte. Su cara aparece vinculada a múltiples marcas y los récords que marcó a lo largo de su carrera lo convierten en el protagonista de un sinfín de titulares de noticias esparcidas por todo el globo. Su más reciente logro, lejos de vincularse con la pelota, se relaciona directamente con su popularidad: logró sumar una impresionante suma de seguidores en su cuenta de Instagram y decidió celebrarlo de una forma muy particular.

Messi superó los 300 millones de seguidores instagram @leomessi

El jugador del PSG alcanzó la marca de los 300 millones de seguidores y, no solo eso, sino que llegó a superar esa cantidad por 4 millones. Más precisamente, Lionel Messi tiene 304.349.237 seguidores, cifra que seguramente vaya a subir con el transcurso de los meses. Así, el deportista entró oficialmente en el ranking de las personas más populares de la red social. Esto se convierte en un logro aún más grande si se tiene en cuenta que él no es para nada activo en su perfil y rara vez se muestra frente a la cámara.

Otras celebridades que forman parte del exclusivo top 5 son Cristiano Ronaldo con 393 millones, Kylie Jenner con 306 millones y Selena Gómez con 293 millones.

Para festejar el increíble suceso, Messi decidió compartir una compilación de fotos que representen los mejores hitos de su vida. Pero, al momento de elegir las imágenes, no optó solamente por las que capturaron sucesos profesionales -como la que lo muestra abrazado a la Copa América- sino también los que registraron su vida personal. No hace falta ser fanático de Lionel para saber que su familia viene antes que nada y, por eso, las postales junto a su esposa y sus hijos no pudieron faltar. Incluso tuvo una aparición especial Hulk, el perro de la casa.

La compilación de fotos con la que Leo Messi celebró los 300 millones de seguidores instagram @leomessi

En la descripción del posteo, escribió: “¡Ya somos 300 millones! Siempre agradecido por todo su apoyo, ¡abrazo!”. Rápidamente, la publicación superó el millón de ‘Me gusta’ y se llenó de comentarios cargados de cariño de parte de sus fans.

Entre las fotografías, la que más se destacó fue una en donde se lo ve junto a Antonela Roccuzzo, su pareja de toda la vida. Esta llama la atención no por el contenido sino por la fecha, ya que data de la época en la que recién comenzaban a salir. La relación entre ellos -considerados uno de los matrimonios más queridos del público- es una auténtica historia de amor moderna.

La foto vintage de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo instagram @leomessi

Cuando él tenía apenas 9 años, viajó a Mar del Plata con la familia de un amigo quien, a la vez, era primo de Antonela. Allí se conocieron por primera vez y él se enamoró inmediatamente, sin saber que el sentimiento era correspondido. A los pocos años, Messi viajó a España para probarse en el Barcelona y comenzó su vida allí, lejos de su amada pero sin olvidarla. Pero ni el tiempo ni la distancia pudo frenar una historia que parecía destinada a suceder y, cuatro años después, se reencontraron. A partir de ese momento, nada volvió a separarlos y en la actualidad tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.