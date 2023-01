Tenía extraños moretones en el cuerpo, la llevaron al médico y el diagnóstico los devastó: “Nada te prepara para esto”

escuchar

Amelia McKie, una niña de 3 años, estuvo varios días sin un resultado claro por parte de los médicos que la atendían por una serie de extraños moretones que aparecieron en el pequeño cuerpo. Llegaron a pensar miles de diagnósticos y le realizaron diversos chequeos, pero nunca imaginaron que se trataba de un tipo de cáncer poco frecuente.

Los padres de la menor se percataron de las dolencias en el 2022, cuando notaron que estaba más cansada de lo habitual y presentaba un resfriado que no se curaba con ningún tipo de medicamento. Su madre, Sam Hunter, oriunda de Hartlepool, en el Reino Unido, declaró al medio Gazette Live que la preocupación de la familia aumentó cuando, además de estos síntomas, presentó fiebre.

La madre se preocupó por la pequeña cuando vio que tenía moretones en su cuerpo BPM

“Pensé que tal vez era un poco de gripe o un leve resfriado, y con los moretones que se veían en su columna creía que tal vez se había caído. Luego había cosas como las altas temperaturas que tenía durante la noche, se despertaba gritando y el termómetro daba 39.5 grados”, recordó.

Con una gran ansiedad, llamó al consultorio médico Chadwick Practice para obtener la respuesta de algún profesional, ya que se había informado por Internet y los resultados eran extraños. Sin embargo, le dijeron que se traslade hasta el North Tees A &, el establecimiento donde recibió la primera noticia que la preocupó.

“Le realizaron las pruebas médicas pertinentes y arrojaron que los glóbulos blancos eran solo 70, una disparidad drástica del rango habitual de 5.000 a 10.000″, relató. En ese instante, los profesionales le aconsejaron que vayan al Royal Victoria Infirmary de Newcastle, quienes les dijeron precisamente lo que tenía: leucemia linfoblástica aguda (LLA), enfermedad que solo afecta a unas 790 personas al año en el Reino Unido.

“Estábamos llorando junto a mi esposo, mientras mi hija estaba haciendo un desastre en su sala de juegos. Solo podía verla y pensar que estaba perfectamente bien, no sabía lo que veía a deparar su futuro. Nada puede prepararte para eso”, manifestó.

Pese al diagnóstico, Sam se mantuvo motivada en todo momento BPM

Era octubre del 2022. Los informes no eran los mejores, pero tenían que dar todo de sí para tratar el cáncer y llevarle tranquilidad a Amelia. Sin embargo, según afirmó, la actitud que presentó desde aquel día los alentó para seguir adelante. “Simplemente, no le molesta, realmente no le importa. Lo único que le preocupa es por qué no puede ir a la guardería. Ella no le tiene miedo a nadie, a cada nueva persona que conoce en el Hospital solo pregunta ‘¿cómo te llamas?, y ¿cuántos años tenés?’”.

En la actualidad, y a pocos meses del resultado, la pequeña participa de un ensayo clínico llamado ALLtogether. Se trata de un estudio que tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida para quienes presenten este tipo de leucemia.

Una vez por semana, la familia se traslada a 50 kilómetros de distancia, desde Hartlepool a Newcastle, para que reciba el tratamiento adecuado en el Hospital de aquella ciudad. Dicho tratamiento, tiene una duración de dos años y medio.

“Confiamos en que todo saldrá bien, solo resta esperar y acomodar nuestras rutinas con el objetivo de que la familia tenga comodidad, pero en especial pensamos en la salud de Amelia”, concluyó Sam.

La niña pasará por un tratamiento que tiene una duración de dos años y medio BPM

De esta manera, a pesar de su corta edad, realizarse todo tipo de controles, y pese a los síntomas que presenta, McKie está dispuesta a continuar con su vida y con energías para retomar su cotidianidad.

LA NACION