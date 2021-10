The Crown se rebela a la familia real y mostrará un momento clave de Lady Di

Recién en noviembre de 2022 se podrá ver la quinta temporada de The Crown, la serie de Netflix que cautivó a todo el mundo al contar la historia de la reina Isabel II y que, a su vez, es un recorrido por la vida de la familia real británica durante los últimos setenta años. Actualmente, mientras se filma su anteúltima entrega, se supo que, cuando se estrene, habrá conflicto entre las partes involucradas –la producción y la realeza- debido a la atención que se le dará a un documento que todavía hoy sigue haciendo ruido.

Se sabe que desde el palacio de Buckingham no están de acuerdo con la ficción debido a que Peter Morgan, el creador de la serie, no reparó en mostrar las miserias de la realeza y dejó a sus miembros mal parados frente a los espectadores. Lo cierto es que, en esta ocasión, también decidió dejar a un lado las críticas y las advertencias y pondrá en escena uno de los episodios más polémicos ocurridos en la familia real durante los años noventa.

Martin Bashir entrevista a Diana en el palacio de Kensington Getty Images

Se trata, ni más ni menos, que de la controvertida entrevista entre la princesa Diana y el periodista Martin Bashir que se emitió por la BBC en 1995. Según la revista Variety y el diario The Sun, la quinta entrega de The Crown dedicará un capítulo completo a lo que sucedió en el programa Panorama. De acuerdo con los medios citados, la producción gastó millones en el capítulo en cuestión con información privilegiada. “Para los escritores, el tormentoso matrimonio de Carlos y Lady Di la llevó a dar la entrevista”, aseguró el diario británico.

La famosa entrevista es aquella en la que Diana aseguró que su matrimonio “estaba formado por tres personas”, en alusión a la tercera en discordia: Camilla Parker Bowles. La controversia llegó tan lejos que hace unos meses, la BBC realizó una investigación para conocer las circunstancias en las que la princesa tomó la decisión de dar la nota. De hecho, tras los resultados, el príncipe William aseguró que Bashir engañó a su madre para que ésta le diera la entrevista: “La BBC estableció efectivamente una narrativa falsa que, durante más de un cuarto de siglo, ha sido comercializada tanto por esa cadena como por otras”.

Las declaraciones críticas del príncipe William sobre la polémica entrevista

Por esta razón, el heredero de la corona pidió expresamente que no se retransmitiera más la entrevista debido a que considera que todo lo que dijo su madre allí fue producto del engaño. Sin embargo, The Crown no solo mostrará una parte, sino que dedicará un episodio completo al polémico programa.