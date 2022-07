A los 50 años rompió la rutina, se compró el auto de su infancia y descubre los rincones secretos del país

Es inevitable caminar por las calles de Buenos Aires y visualizar lugares que llaman la atención por una característica particular: la nostalgia del pasado. Precisamente ese sentimiento es el que surgió en Pablo Delonghi, que decidió embarcarse en una aventura especial de la que hoy está sumamente orgulloso. A sus 52 años recorre los pueblos más recónditos de la provincia a bordo de un Peugeot 404 y se convirtió en furor en las redes sociales, hasta el punto de que lo sigue el presidente, Alberto Fernández, y figuras más del ambiente artístico.

Pablo comienza el día desde muy temprano a raíz de su labor como trabajador ferroviario, oficio que desempeña hace 27 años en el ferrocarril Mitre, precisamente en el ramal Retiro-Tigre. Si bien siempre estuvo cómodo con la rutina, en 2019 se compró un vehículo clásico a raíz de un objetivo que se instaló en su cabeza: conseguir uno similar al que tenía cuando era chico y recordar aquellos momentos en los que viajaba junto a su padre. Sin embargo, y casi al mismo tiempo, surgió una idea que nunca antes imaginó: viajar y mostrar la historia de cientos de lugares. ¿Cómo? A través de fotografías que comparte en su cuenta de Instagram @viajandoenel404.

En la Ruta Nacional 7, km 77, en Cortinez, partido de Luján, Buenos Aires, surgió el inicio de su proyecto Pablo Delonghi

En medio de la vorágine de la rutina, Delonghi respondió el llamado de LA NACION y aportó detalles de cómo fue el inicio de su proyecto que arrancó en 2020, desde su hogar ubicado en la localidad de Los Cardales: “Tenía ganas de dar una vuelta y comencé a recorrer lugares cercanos, como Capilla del Señor y Luján… Fue ahí que encontré fachadas antiguas detenidas en el tiempo y pensé que, al sacar una postal con mi vehículo como protagonista, les daba una impronta distinta. Empecé a publicar algunas y una llamó la atención de cientos de personas en un grupo de Facebook, que era la de una estación de servicio que está ubicada sobre la Ruta 7″. Por otro lado, reveló que las estaciones de tren son su punto de partida en cada lugar. “Los pueblos se construyen a partir de ahí: siempre hay un hotel, bar, club o cancha alrededor. Pertenecían a la calle principal, donde se armaba toda la movida”.

Su propia curiosidad lo llevó a querer conocer cada vez más, y el contenido comenzó a fluir rápidamente: “Sentía una linda combinación de nostalgia. Me sorprendió ver locales estacionados en el tiempo y desde ahí quise conocer las historias de todos los pobladores”.

Si bien muchas de las personas con las que se encuentra al principio mantienen cierta reserva -al ser pocos habitantes, la llegada de un desconocido genera extrañeza-, Pablo abre un espacio de conversación con todos ellos gracias a su vehículo de la década del 60: “Creo que es lo más lindo. La gente lo ve y me dice: ‘Yo tuve uno igual, fue mi primer coche, mi papá me enseño a manejar en uno de estos, mi abuelo aún lo tiene’. Y luego te cuentan la historia del pueblo”.

Casas abandonados, hoteles antiguos y estaciones de tren son los sitios que más recorre a bordo de su vehículo Pablo Delonghi

No obstante, también conoció el lado B de diversas localidades. “Me encuentro con muchas casas y talleres abandonados a su suerte, y otros establecimientos que se vienen abajo ya que no tienen mantenimiento. También me da tristeza ver que en algunos lugares, que fueron parte de los inicios de la producción del país, ahora no quede nadie. La gente que está en la actualidad tiene todas las expectativas para que los conozcan, quieren que los visiten, mostrar su patrimonio y su cultura”, explicó.

Por consecuencia de su exigente rutina diaria, no tiene el tiempo suficiente para viajar constantemente. Sin embargo, siempre se hace un espacio en sus días libres. “Trato cuando tengo vacaciones o los fines de semana. Hago una hoja de ruta… llegué a hacer hasta 800 kilómetros en un día. En verano aprovecho a recorrer más. Mientras tanto uno mantiene el auto en condiciones, ya que al ser viejo uno tiene que estar encima todo el tiempo”.

El Peugeot 404 en uno de los tantos pueblos que recorrió Pablo Delonghi

Los lugares que más le llamaron la atención

Entre los pueblos que más lo cautivaron, de los cien que ya conoció, Delaghi comenzó a pensar y surgieron dos en su cabeza: Ramón Biaus, localidad perteneciente al partido de Chivilcoy y Las Marianas, ubicada en el partido de Navarro. “La primera tiene una estación de tren impecable, un lugar para comer, una plaza hermosa, una iglesia muy bonita y está muy cuidada. La segunda es muy especial, ya que conocí a una mujer que hace décadas hace ravioles para todos, los amasa y los domingos los hace en Lo de Irma, su restaurante. Te hace acordar a la infancia, es una experiencia que recomiendo muchísimo”, detalló.

La repercusión en las redes sociales y los seguidores que alcanzó

El apoyo de los usuarios le hizo darse cuenta de que el contenido que publicaba llamaba fuertemente la atención, hasta llegar a personas del ámbito político, como lo es el presidente Alberto Fernández. “Fue una cosa rarísima que pasó en 2021, cuando tenía menos de 4000 seguidores en el perfil de Instagram. En un momento comencé a ver cuáles eran las cuentas que estaban, hasta que vi la de él. Pensé que era un chiste, pero era la oficial”, sostuvo.

Para despejar sus inquietudes y confirmar si se trataba de él, Delonghi le envió un mensaje. A los cuatro días, obtuvo una respuesta. “Le dije: ‘Gracias por seguirme, me gusta mostrar toda la Argentina’. Y él me contó que su papá tenía uno igual y que le encantaba lo que hacía. No fue un mensaje automático”, rememoró. Entre los seguidores reconocidos del país también cuenta con el follow del periodista Diego Fucks y el músico Juanchi Baleirón. Actualmente, su cuenta de Instagram alcanzó una dimensión significa al tener más de 43 mil seguidores. Sin embargo, no se siente cómodo con la palabra influencer: “Nunca pensé serlo, pero me manejo bien con la tecnología”.

El Peugeot 404 en el exterior de un antiguo hotel ubicado en la localidad de Baigorrita, Buenos Aires Pablo Delonghi

De cara al futuro, su idea es conocer el sur de la provincia y captar la historia de pueblos como Villa Epecuén, Sierra de Tandil y un sinfín más. A largo plazo, el objetivo es viajar por la Ruta 40. No obstante, su propósito principal es extenderse por todos los sitios que remonten a una Buenos Aires del pasado y, a través de sus imágenes, llevar a que todos los usuarios transiten por un verdadero túnel del tiempo.