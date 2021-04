Tiene ocho años, recibió dinero por su cumpleaños y lo usó para donar comida

Giuliana, una niña de Bahía Blanca, recibió su cumpleaños número ocho en plena pandemia. El festejo fue íntimo y uno de los regalos que llegó de parte de su familia fue un sobre que contenía dinero. En el interior, la nena se sorprendió al encontrar 700 pesos que, a diferencia de lo que habrían decidido otros niños de su edad, convirtió en un gesto para ayudar a otras personas.

En una celebración con pocos invitados por la pandemia de coronavirus, uno de ellos no supo qué obsequiar a la niña de ocho años. Por eso, la decisión fue darle dinero para que ella elija, según su criterio, qué tipo de regalo le gustaría recibir. Contra lo previsto, Giuliana decidió convertir la plata en un regalo para otras personas y usó el dinero para comprar comida para un merendero.

Incluso antes de que comenzara la fiesta, Giuliana había invitado a Sol -una referente del merendero bahiense Dar es dar-, a pasar por la fiesta. “Yo estaba a mil con toda la comida que entregamos”, recordó Sol a la prensa local. “Ella me dijo: ‘No te preocupes, lo que me quede de mi cumple te lo voy a llevar para que lo repartas’”. La pequeña de ocho años no solo cumplió con su palabra, sino que, al día siguiente de la fiesta, compró verduras y facturas en un negocio de su barrio y los llevó a Dar es dar.

La historia de Giuliana fue contada por Sol en su cuenta de Facebook y se volvió viral en cuestión de horas. “¿Viste cuando pensás que ya lo viste todo? Bueno, ¡No! Yo creo que esta pequeña es un ángel. Hoy llegó Giuly y me dijo: ‘Sol, te traje esto con mi papá’. Y me mostró dos bolsas con verduras: papás, cebollas, zapallitos. Pero además me dio una bandeja con facturas y una carta. Cuando la leí mis ojos y los de mis hijas se llenaron de lágrimas”, relató Sol en sus redes sociales.

“Te cuento que para mi cumple me regalaron $700 y mi mamá me dijo que piense bien en qué gastarla”, dice la carta de Giuliana. “Yo me quería comprar muchas golosinas, pero lo pensé bien y decidí gastarla en algo importante para mí. Pensé en el gran trabajo que hacés ayudando a la gente. Me pone muy triste que mucha gente no tenga un platito de comida en sus mesas, por eso compré estas verduras”, continuó. “Es poquito, pero lo hago con amor y en algo ayudo”, añadió Giuliana.

“Giuli viene ayudando siempre”, contó Sol en el posteo que publicó en Facebook. “La verdad es que ni a ella ni a su familia le sobra nada, pero comparte todo lo que tiene”. Y cerró: “Ella con 8 años piensa mas que cualquier adulto. Sigo insistiendo, gracias Giuli por enseñarnos cada día a ser mejores. Por personitas como ella es que vale la pena todo este sacrificio que realizamos”.

