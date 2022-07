“Todavía estoy alucinando”: contó en Twitter cómo se contagió viruela del mono y dejó a todos en shock

Un joven contó en Twitter la particular forma en la que se contagió viruela de mono y su historia se viralizó en las redes sociales. Fue luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la emergencia internacional por brote de la enfermedad y que pidiera a la comunidad gay, el colectivo más afectado por la enfermedad, que reduzcan el número de parejas sexuales, una recomendación que generó polémica por considerarse ofensiva.

El sábado pasado, el usuario de Twitter @mei_rito relató lo que le sucedió en un hilo en la red social del pajarito. “Ayer me diagnosticaron viruela del mono. No, no he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje... Vais a flipar cuando sepais cómo lo he pillado”, comenzó a narrar el español, con el objetivo de alertar sobre esta enfermedad infecciosa que se transmite por contacto estrecho con una persona o animal infectado, o con material contaminado por el virus.

El relato del joven en Twitter Twitter @@mei_rito

Luego, siguió: “Hace tres semanas decidí aparcar la bicicleta por las altas temperaturas, y contacté con un chico por Wallapop [un marketplace para intercambiar artículos usados] que vendía un patinete [monopatín] eléctrico. Quedamos en vernos para comprobar su estado”.

Según explicó, el intercambio salió bien: “La transacción fue genial. Un tipo bastante simpático, me explicó todo lo que tenía saber del patinete y me dejó probarlo durante 15 minutos por la calle para ver si realmente cubría mis necesidades. Tomada la decisión, hacemos el intercambio y nos despedimos”.

Sin embargo, una semana más tarde el joven comenzó a tener varios síntomas, como fiebre y dolores musculares. Al principio pensó que podía ser Covid, pero tras realizarse tres hisopados, descartó la posibilidad. Luego de unos días en los que hizo home office, el jueves pasado decidió volver a su lugar de trabajo, aunque aún continuaba sintiéndose mal.

El joven estuvo expuesto a un elemento contaminado por el virus GETTY IMAGES

Pero cuando fue a buscar el monopatín, descubrió que la presión de las ruedas había bajado, por lo que le escribió al vendedor para consultarle con qué frecuencia debía inflarlas. “Unos minutos después me llama. Me da toda la información que necesitaba y, hablando de otros temas, me dice que... ¡sorpresa! Hace unos días le han diagnosticado viruela del mono tras varios días con síntomas. Ahí se activa mi alarma”, recordó el joven.

Anonadado, el tuitero se preguntó: “¿Puede ser que me haya contagiado en un contacto de 15 minutos en el que solo nos hemos saludado dándonos la mano? Contacto con un amigo médico que me habla de llagas contagiosas en cara y manos. El chaval confirma que ha tenido pequeñas heridas incluso antes de ser diagnosticado”.

Inmediatamente, el joven decidió ir a una guardia y realizarse el test, que dio positivo en viruela de mono. “El contagio más probable, según me dicen, dado que mi vida sexual no ha sufrido variaciones, es que el virus acabara en mis mucosas tras impregnarme de él en las empuñaduras del patinete”, aclaró.

Finalmente, dejó una fuerte reflexión respecto del contagio de la enfermedad: “Aún estoy alucinando con lo rocambolesco de toda la historia. Os recomiendo precaución, no se trata de una enfermedad de gays como dice la OMS, lo pillas [lo pescás] comprando un artículo de Wallapop. Y reciclad esos geles desinfectantes tan populares, pueden ser clave para vuestra salud”.

El hilo no pasó desapercibido y rápidamente superó los 57.000 Me gusta y 23.000 retuits. Asimismo, cientos de usuarios mostraron su sorpresa ante la forma en la que se contagió y le desearon una pronta recuperación.

El estudio más completo que develó nuevos síntomas

Luego de que el 23 de julio pasado, la OMS decretara emergencia de salud pública internacional por el reciente brote de viruela del mono o símica, se conocieron nuevos detalles de la enfermedad.

Más de 18.000 casos de viruela del mono han sido detectados en 78 países del mundo desde principios de mayo, un 70% en Europa y un 25% en América, precisó el jefe de la OMS. Hasta ahora, murieron cinco personas por esta enfermedad en África. Además, el viernes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil informó una muerte relacionada con la viruela del mono, la primera que se da fuera de África en el brote actual. Horas más tarde, el Ministerio de Sanidad de España comunicó la primera muerte relacionada con el virus en el país, el primer fallecimiento conocido en Europa.

01/01/1970 Viruela del mono. SALUD AGENCIA DE SEGURIDAD SANITARIA DEL REINO UNIDO

Por otro lado, el 95% de los casos de viruela del mono se transmitieron a través de actividad sexual, de acuerdo con el estudio más amplio hasta la fecha, que se presentó hace poco más de una semana y que, además, indicó nuevos síntomas clínicos como lesiones genitales únicas.

La investigación fue publicada el jueves 21 de julio por el New England Journal of Medicine y liderado por científicos de la Universidad Queen Mary de Londres. El nuevo estudio observó 528 infecciones confirmadas en 16 países, entre el 27 de abril y el 24 de junio de 2022.

El virus que provoca la viruela del mono SCIENCE PHOTO LIBRARY

“Es importante subrayar que la viruela del mono no es una infección que se transmite sexualmente en sentido tradicional; puede transmitirse a través de cualquier contacto físico cercano”, dijo el autor principal, John Thornhill en un comunicado, y luego añadió: “Sin embargo, nuestro trabajo sugiere que la mayoría de transmisiones hasta ahora han estado relacionadas con actividad sexual, principalmente, pero no de manera exclusiva, entre hombres que tuvieron sexo con otros hombres. Este estudio aumenta nuestra comprensión sobre las maneras en cómo se difunde y en qué grupos, lo cual ayudará a la rápida identificación de nuevos casos y nos permitirá ofrecer estrategias de prevención”.

En total, el 98% de las personas infectadas eran hombres gay o bisexuales, el 41% era VIH positivo y su edad promedio era de 38 años. Su promedio de parejas sexuales en los tres meses previos fue de cinco, y alrededor de un tercio reconoció haber visitado lugares propicios para encuentros sexuales como fiestas sexuales o saunas en el último mes.

"Hay un claro riesgo de dispersión internacional, aunque el riesgo de que interfiera con el tráfico global permanece bajo" dijo Tedros Ghebreyesus en la declaración de la viruela símica como emergencia pública de salud internacional

Los investigadores resaltaron en un comunicado que el virus puede transmitirse a través de contacto físico cercano, como en microgotas al respirar y potencialmente a través de la ropa y otras superficies. Muchos de los infectados mostraron síntomas que no habían sido asociados con la viruela del mono, incluyendo lesiones genitales únicas y llagas en la boca o en el ano. Estas señas son similares a enfermedades de transmisión sexual (ETS) y pueden conducir a diagnósticos engañosos, advirtieron los autores. “Las consecuencias clínicas en esta serie de casos fue tranquilizadora”, relativizaron.

“La mayoría de los casos fueron leves y se curaron sin tratamiento, y no hubo muertes. Aunque el 13% de las personas fueron hospitalizadas, no se reportaron complicaciones serias en la mayoría de casos”. ADN de la viruela del mono estuvo presente en el semen de 29 de 32 personas testeadas, pero todavía no es claro si esta sustancia es capaz de transmitir el virus.