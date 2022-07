Quién es Valentín Torres Erwerle, el influencer de 17 años que es furor por darle buena suerte a los equipos de fútbol

Valentín Torres Erwerle todavía está en el colegio, pero ya tiene más de 168.000 seguidores en Twitter, 74.000 en TikTok y 45.000 en Instagram. Durante el último tiempo, el joven de 17 años se hizo reconocido como un talismán, ya que tuvo una racha de casi 20 partidos a los que asistió, que terminaron con un resultado positivo para el equipo local. Más allá de esto, desde el 2021 logró construir una enorme presencia gracias a sus hilos de fútbol. En diálogo con LA NACION, el joven influencer habló sobre su gusto por el periodismo deportivo, su crecimiento exponencial en redes, su fama de traer buena suerte y cómo afecta esta combinación a su vida personal.

Su relación con las redes comenzó desde muy chico. “A los diez años empecé con una cuenta de fútbol en Instagram”, recordó. En 2021 y por un motivo que Valentín desconoce, la plataforma cerró la cuenta. A pesar de que ya llevaba un tiempo inactiva cuando se eliminó, llegó a tener 35.000 seguidores y la semilla ya estaba plantada: el joven ya tenía claro que quería dedicarse al periodismo deportivo.

Lejos de desmotivarlo, perder la cuenta de Instagram fue lo que le dio el empujón para lanzarse a Twitter. Torres Erwerle ya poseía un perfil que usaba para leer a otros, pero tenía ganas de escribir y crear contenido. Allí es donde comienza @TorresErwerle, que dentro de su enorme lista de seguidores tiene a periodistas deportivos y figuras muy importantes dentro de la red social.

El primer hilo de Valentín Torres Erwerle que se hizo viral Captura

La popularidad llegó a través de hilos. Los primeros trabajos se publicaron en mayo de 2021, durante la nueva cuarentena estricta que se implementó por el aumento de casos de Covid. Aunque casi todo su contenido es sobre fútbol -y actualmente es reconocido por eso-, el gran salto llegó con otro tema. Valentín produjo una serie de tuits sobre el talibán y su presencia en Afganistán. Cuando el grupo tomó el poder en el país asiático, el contenido tuvo un éxito enorme: “Ese fue el primer gran hilo”. Poco tiempo después, el panorama continuó de forma positiva y él logró que su cuenta creciera a otro ritmo. “Para septiembre u octubre se fue para arriba exponencialmente”, explicó.

Su fama como talismán de los clubes

Luego de varios meses como alguien reconocido en la plataforma, una racha de resultados deportivos le agregó la fama de traer buena suerte. Cada partido en donde iba a la cancha, el equipo local no perdía -y casi siempre ganaba-. Aunque aseguró no recordar tantos detalles de la racha, Valentín Torres Erwerle sí marcó cuando se empezó a hablar sobre eso: “Cuando San Lorenzo le gana a Boca (victoria 2-1 en el Nuevo Gasómetro el 9/7 por la fecha 7 de la Liga Profesional). Ahí ya se habían acumulado seis o siete resultados positivos para el local”.

Algunas de las canchas que conoció Valentín Torres Erwerle durante su racha como talismán Instagram @torreserwerle

El primer partido de la racha fue la victoria de Huracán 2-1 ante Rosario Central en el Tomás Adolfo Ducó, partido que se disputó el 10 de junio. A partir de allí presenció en vivo los siguientes triunfos:

Ferro 1-0 Atlanta.

Argentinos Jrs. 2-1 Independiente.

All Boys 3-0 Nueva Chicago.

Defensores de Belgrano 2-0 Chacarita.

Estudiantes 3-0 Fortaleza.

San Lorenzo 2-1 Boca.

Atlanta 1-0 Tristán Suárez.

Racing 1-0 Independiente.

Estudiantes 3-1 Barracas Central.

Rosario Central 1-0 Newell’s.

Ferro 1-0 Güemes.

Tigre 3-0 Platense.

Boca 3-1 Estudiantes.

Barracas Central 2-1 Patronato.

Además, también fue testigo de tres empates, uno de ellos el heroico 2-2 de Nueva Chicago en Mataderos ante Almirante Brown. Desde antes, ya recibía invitaciones a estadios, pero el partido en el Bajo Flores impulsó su concepción de talismán y comenzó a recibir aún más mensajes y llamadas para visitar distintos estadios. La racha se rompió el miércoles, con la derrota de Atlanta por 2-0 en Villa Crespo ante Defensores de Belgrano, pero estos meses le sirvieron a Valentín para conocer canchas y aumentar aún más su popularidad. A pesar del cariño que recibió, el joven reconoció que no quería cargar con la presión de que ganen siempre los locales: “Ya quería que se corte la racha”.

Cómo afecto la popularidad a su vida personal

Valentín cursa el último año del colegio y tiene que encontrar el balance entre su trabajo en redes y su vida escolar. El protagonista afirmó que entre el contenido de su cuenta, las entrevistas o reuniones y la escuela, se le complica descansar, pero que igualmente disfruta de hacerlo y del reconocimiento que trae. “Es muy loco pasarlo a la vida real, que te pidan una foto o te saluden en la cancha”, expresó.

En esa misma línea, reconoció la “buena onda” de la gente y remarcó que nunca lo insultó un desconocido: “Es muy fácil criticar atrás de la pantalla. Pero capaz el mismo que te dice una barbaridad en Twitter, en la calle te pide una foto. Igualmente, en redes me putean muy poquito”.

Además del cariño de la gente, Valentín Torres Erwerle pudo conocer a figuras como Carlos Tévez Instagram @torreserwerle

Sobre la organización, confió que maneja su cuenta él solo, a pesar de que tuvo ofertas para recibir colaboración: “Todos tienen su propio estilo. Prefiero seguir haciéndolo yo”. Para mantener la frecuencia de contenido, programa los tuits, de manera que su cuenta continúe activa incluso cuando él está en el colegio. “Lo más importante es la constancia. Sé más o menos la cantidad de tuits que subo por día. Los programo y también tengo varios en borradores, que son como la emergencia si no tengo nada que publicar”, detalló.

El recibimiento en Twitter y su crecimiento en otras redes

A muy corta edad, Valentín Torres Erwerle logró introducirse en un ambiente muchas veces hostil como lo es el de las redes sociales y especialmente Twitter. A pesar de esto, consideró que el trato de otras figuras y cuentas populares en la plataforma fue muy bueno: “Conmigo siempre se portaron bárbaro. De hecho gente a la que yo leía, ahora hablo con ellos y hago colaboraciones. Me encanta y es raro estar a la par de alguien que yo seguía antes”.

En ese sentido, destacó a Nahuel Lanzón, periodista que ganó popularidad con hilos y transmisiones sobre ligas exóticas de fútbol, y lo nombró como su inspiración para abrir su cuenta actual y generar contenido en la red social.

Fuera de Twitter, debió superar la vergüenza que le daba mostrarse en TikTok, por las posibilidades que ofrece la plataforma. “Es la red social más fácil para crecer porque tiene un algoritmo que favorece al creador de contenido”, analizó. Con el objetivo de crear una comunidad, en unos meses logró superar la cifra de 70.000 seguidores. Por su parte, admitió que el aumento de su popularidad en Instagram le llegó como un rebote de su fama y que no se enfocó en hacer crecer su cuenta allí.

El futuro de Valentín Torres Erwerle

De cara al futuro, el joven de 17 años mantiene la idea de estudiar periodismo en una universidad o instituto. Profesionalmente, su idea es mantener la presencia en redes sociales, pero también ingresar a un medio de comunicación. “Estaría bueno entrar en algún medio, porque te abre a un público mucho más grande. Estoy dispuesto a lo que venga. Yo sé que si sigo así probablemente se vayan abriendo más puertas”, manifestó.

Mientras decide qué hacer, Valentín continúa impactado por el enorme éxito que ostenta desde el 2021: “No deja de sorprenderme. Miro los números y trato de no pensarlo mucho porque si no da vértigo. Yo quería esto, pero no pensé que se iba a dar tan rápido”.