Todo lo que hay que saber sobre eclipse lunar del martes 3 de marzo

El calendario astronómico de 2026 nos trae el primer eclipse lunar del año este próximo martes 3 de marzo. Este fenómeno es popularmente conocido como la “Luna de Sangre” debido a la coloración rojiza que adquiere el satélite natural. Los fanáticos de la astronomía y el público en general se preparan para seguir este evento celestial.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Se conoce como "Luna de Sangre" por el tono rojizo que toma (Photo by Paul CROCK / AFP) PAUL CROCK - AFP

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna. Durante este evento, la sombra de la Tierra se proyecta completamente sobre el satélite natural. Este fenómeno siempre sucede durante la fase de Luna llena y, a menudo, es visible desde una amplia porción del planeta.

¿Por qué se llama “Luna de Sangre”?

La denominación “Luna de Sangre” se debe al tono anaranjado o rojizo que adquiere la Luna durante un eclipse total. Aunque la Tierra bloquea la luz solar directa, parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre y alcanza la superficie lunar. Los colores con longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan con mayor facilidad, mientras que los colores de longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, atraviesan la atmósfera y se refractan hacia la Luna. La intensidad del color rojizo dependerá de la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera de la Tierra durante el eclipse.

Así se verá la "Luna de Sangre" este martes 3 de marzo de 2026

¿Cuándo y a qué hora es el eclipse lunar total?

Según información del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el eclipse lunar total tendrá lugar el martes 3 de marzo de 2026. El fenómeno completo comenzará a las 09:49 UT (Tiempo Universal Coordinado) y finalizará a las 13:17 UT. La fase total, momento en que la “Luna de Sangre” es más visible, se desarrollará entre las 11:04 UT y las 12:03 UT.

Se podrá ver en todo el Océano Pacífico, toda América, este de Asia y Australia. Para observar un eclipse lunar total no se requiere ningún equipo especial, ya que es seguro mirarlo directamente a simple vista.

¿Se podrá ver la “Luna de Sangre” desde la Argentina?

Si bien el eclipse será visible en gran parte del continente americano, incluida la Argentina, la observación a simple vista desde nuestro territorio presentará desafíos. El fenómeno ocurrirá de forma parcial durante el día en nuestro país, lo que dificulta su apreciación. A esto se suma el horario en que ocurre, que es durante la mañana.

El eclipse lunar total se podrá ver de forma parcial desde la Argentina (iStock) iStock

Fuentes del Planetario Galileo Galilei indicaron a LA NACION que “solo se podrá ver marginalmente el inicio del eclipse, en la mitad oeste del país”, y será visible solo “antes del amanecer y a poca altura sobre el horizonte oeste”. Esto implica que regiones como Buenos Aires y la Mesopotamia probablemente no podrán presenciarlo en su esplendor.

De todos modos, en caso de que la visibilidad directa sea limitada, muchos medios y organismos especializados en astronomía, como la NASA, ofrecen coberturas en vivo a través de sus canales oficiales de YouTube u otras plataformas. Estas transmisiones permiten seguir el evento en detalle desde cualquier lugar del mundo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.