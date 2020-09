Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 15:13

No tiene una cavidad torácia completa, pero le sobra valentía. Se llama Hope (Esperanza en inglés) y es una tortuga Pink belly Sideneck que nació albina. Sin embargo, esa no es la característica que ha logrado que su imagen se viralizara en todo el mundo. Hope tiene un rasgo especial: posee el corazón fuera de la cavidad torácica. Es decir, el órgano late fuera de su cuerpo y la hace extremadamente sensible a cualquier movimiento brusco. Por eso, sus vídeos y fotografías no dejan de compartirse en las redes.

Su responsable, Michael Aquilina, accedió a cuidarla en su casa de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, desde que se la regaló un amigo que cría este tipo de animales. "Cuando supe de su caso, inmediatamente sentí que tenía que involucrarme y que iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para darle una oportunidad de vida". La anomalía de Hope es tan extraña que ni siquiera se encuentra un nombre veterinario para definir lo que, en humanos, se conoce como ectopia cordis. En el hombre, se da en 1 de cada 126 mil nacimientos, es decir, es una enfermedad rara y con frecuencia está acompañada de otras condiciones cardíacas crónicas.

¿Por qué te preocupás tanto? Es una tortuga, ni siquiera va a sobrevivir, le decían a Michael. Pero Aquilina estaba decidido a sacarla adelante. Entonces comenzó a controlar a diario su peso y crecimiento. Cuando apenas llegó a sus manos, Hope tenía el tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar.

Al principio, Michael tuvo que alimentarla con una suerte de sorbete y poner su comida exactamente delante de sus ojos porque Hope todavía no veía bien. Y enseguida formaron un lazo muy estrecho. Así, cada vez que Michael se acercaba a su pecera, Hope lo reconocía de inmediato y salía a su encuentro.

"Es muy pequeña y frágil, delicada al extremo, pero no tiene miedo", dijo Mike. "Ha impactado en mi vida de tantas maneras que realmente me emociona" y admite que extrema las precauciones para cuidarla. "Mantengo su agua extra limpia porque cualquier bacteria que pueda aparecer, tiene una vía directa de ingreso a su pequeño cuerpo. Además me aseguro de que la temperatura ambiental sea la indicada y procuro tomarla en mis manos lo menos posible".

A medida que pasaban los días, cada mañana, Michael temía encontrar muerta a su pequeña compañera de cuarto. Sin embargo, Hope comenzó a mostrar una evolución favorable y fue recién cuando cumplió los seis meses que su cuidador pudo decir, con una sonrisa, que su delicada vida ya no corría peligro.

"En cuanto entro a la habitación, Hope comienza a agitar sus pequeñas patas y se acerca al vidrio de la pecera para saludarme. Es una tortuguita muy activa y con ganas de vivir". Desde el primer día, Michael comparte sus aventuras en su cuenta de Instagram @aquamike23, que ya tiene más de 300 mil seguidores.

La mejor parte de la historia es que la valentía de Hope resultó tan inspiradora, que una firma de juguetes (@abominabletoys) reprodujo un modelo de plástico y otro de peluche de la tortuga que están a la venta. Lo recaudado es destinado a caridad. "Todavía no puedo creer que Hope haya llegado tan lejos. Creo que lo más inspirador de su caso -como de muchos animales- es que, a pesar de su condición, vive su vida como si nada malo le ocurriera. Y esa es la gran lección que deberíamos aprender".