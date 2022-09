Tres características comunes de los psicópatas y cómo enfrentarlos: “Son expertos en el engaño”

“No puedo creer lo que me hizo”; “me dejó como si nada y despareció”; “abandonó a todos sus seres queridos, ¿cómo pudo?”. Las frases anteriores podrían ser la señal de un triángulo psicopático.

Pero, para comprender mejor este tema, te invito a compartir tres características psicopáticas que suelen predominar dentro de todas las que existen:

1. Cosificar a los demás

La persona psicópata quita la capacidad del otro de ser un sujeto para transformarlo en una cosa, en un objeto, en algo que se usa; se descarta y se vuelve a tomar cuando así se desea. No ve al otro como un ser humano que tiene emociones, decisiones, ideas, etc., sino como un objeto. Es decir, no le reconoce (al otro) ningún deseo ni emoción. Es por eso que no lo respeta. Al ser el otro un objeto, le pertenece al dueño.

2. Poseer su propio código moral

La mayoría de los seres humanos nos movemos tanto por leyes externas como por leyes internas. En consecuencia, sabemos que determinados comportamientos están bien, mientras que otros están mal. Y, en general, le decimos “sí” a lo bueno y “no” a lo malo.

El psicópata posee un código propio que él mismo elabora. De modo que, si le sirve robar, no dudará en robar; si le sirve engañar, engañará a cuanta persona pueda; y si le sirve el poder, acumulará poder. Es decir, que hará uso de tal o cual conducta cambiando permanentemente su código interno, pues él tiene, como mencionamos, sus propias leyes y no respeta las de otros. Es por ello que, cuando se topa con un límite, lo traspasa sin remordimiento alguno.

3. Mentir

El arma más utilizada por el psicópata es la mentira, la exageración, el cambio de palabra o de contexto. ¿Cómo miente? Casi siempre mirando a los ojos, pues es un experto en el engaño. Con dichas características, la persona puede seguir adelante buscando acumular poder, sin que le importen los demás ni sentir el más mínimo dolor por lo que provoca en sus vidas.

El arma más utilizada por el psicópata es la mentira, la exageración, el cambio de palabra o de contexto. Unplash: Anthony Tran

En este mundo, convivimos con personas que poseen estas características psicopáticas, ya que podemos encontrarlos en cualquier ámbito.

¿Qué deberíamos hacer frente a ellos?

Lo ideal es procurar tener “contacto cero”. Si esto no es posible, debemos ponerles límites claros sin dudarlo, sobre todo cuando pertenecen al ámbito de la familia o del trabajo. Y siempre, pero siempre, construir nuestra vida hacia adelante, pensando en nosotros mismos de manera equilibrada. Pues a un psicópata jamás le importará nuestro bienestar.