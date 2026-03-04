¿Tu gato estornuda mucho? Conocé las posibles razones y el momento clave para visitar al veterinario

El estornudo constante en los gatos puede ser una señal de que algo no va del todo bien. Aunque a veces parece un síntoma leve, puede estar relacionado con infecciones respiratorias, alergias, problemas dentales o inflamaciones en los senos nasales. Conocer las posibles causas ayuda a prevenir complicaciones y a mantener a su mascota sana y feliz.

1. Infecciones respiratorias virales

Virus como el calicivirus y el herpes felino afectan las vías respiratorias superiores de los gatos. Los síntomas incluyen estornudos frecuentes, secreción nasal u ocular y fiebre.

Estas infecciones son altamente contagiosas entre gatos. Se recomienda acudir al veterinario si los estornudos son constantes y se acompañan de dificultades para respirar o fiebre alta.

2. Infecciones bacterianas secundarias

Estas infecciones suelen aparecer como consecuencia de una infección viral previa. Cuando el gato ha estado enfermo, las defensas de su sistema respiratorio se debilitan, lo que facilita la aparición de nuevas infecciones. Los síntomas incluyen estornudos frecuentes, secreción nasal amarillenta o verdosa, malestar general, fiebre y, en algunos casos, dificultad para respirar.

Es fundamental acudir al veterinario a tiempo, ya que estas infecciones pueden agravarse rápidamente. La prevención consiste en mantener al día las vacunas de su gato, controlar las infecciones virales tempranamente y asegurar una buena higiene en el hogar.

3. Alergias ambientales

Los gatos, al igual que las personas, pueden ser sensibles a ciertos elementos del entorno. Desde el polen, el humo de cigarrillo, los productos de limpieza e incluso los perfumes, estos factores pueden provocar estornudos frecuentes e irritación en la nariz y los ojos. Los gatos que sufren de estas alergias también pueden mostrarse irritables o inquietos.

Aunque en casos leves se puede controlar eliminando los factores irritantes del hogar, es recomendable acudir al veterinario si los estornudos persisten o si aparecen otros síntomas, como dificultad para respirar, pérdida de apetito o letargo.

4. Cuerpos extraños en la nariz

Desde una pelusa, polvo del ambiente, semillas o hierbas, su gato puede estornudar. No se preocupe: esto generalmente no representa un riesgo para su salud y es simplemente el felino reaccionando a pequeñas partículas que irritan su nariz.

Sin embargo, si hay secreción nasal constante, sangre o signos de dolor y malestar, debe acudir al veterinario. El profesional puede extraer el cuerpo extraño de manera segura y proteger la salud del gato.

5. Problemas dentales y sinusales

Es importante cuidar la salud dental de los gatos, ya que las infecciones dentales pueden comenzar con mal aliento, dolor al masticar o secreción nasal unilateral.

Es fundamental acudir al veterinario, quien iniciará un tratamiento que puede incluir limpieza dental, extracción de dientes dañados o medicamentos para controlar la infección y prevenir complicaciones. Mantener una buena higiene dental y revisiones periódicas ayuda a evitar que los problemas dentales afecten las vías respiratorias de un felino.

Para prevenir estas enfermedades, es fundamental mantener el esquema de vacunación completo y al día, así como realizar chequeos regulares para monitorear la salud de su gato. Si el felino presenta alguno de los síntomas descritos en este artículo, préstele atención y acuda al veterinario para recibir el tratamiento adecuado según la causa específica.