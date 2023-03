Tuvo que ir a la comisaría para distinguir a sus hijos gemelos: el detrás de la graciosa historia que se viralizó

escuchar

“El premio a la madre del año me gané”, determinó Sofía Rodríguez a través de un tuit que nunca imaginó que causaría el gran furor que generó en redes sociales. La joven mendocina de 25 años puso en palabras una situación increíble, pero -luego supo- habitual en las familias en las que hay gemelos: la dificultad de distinguir uno de otro. Su historia le puso humor a una gran incógnita, que junto a su pareja, buscan resolver para determinar la identidad de sus hijos. En diálogo con LA NACION, reveló que aun el interrogante no tiene respuesta.

Hace 45 días, Sofi y Leo se convirtieron en padres por primera vez. Su historia de amor comenzó en España, donde ambos se encontraban explorando Europa, y al momento que supieron que esperaban gemelos, decidieron regresar a la Argentina e instalarse en San Francisco, Córdoba, de dónde es oriundo él. Con gran alegría recibieron a sus hijos, que llamaron Lorenzo y Valentín.

Lorenzo y Valentín se volvieron los famosos más tiernos de Twitter (Captura Twitter @sofiar388)

Como era de esperarse, los bebés comparten rasgos similares, de acuerdo a su gestación gemelar, pero no se imaginaban que iban a pasar una situación que los llevó a realizar diversos trámites para determinar cuál era “Lolo” y cuál “Tino”, como decidieron apodar. “Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál”, fueron las palabras que la madre primeriza utilizó para contar en Twitter la insólita situación que vive en estos días.

Sofía contó en Twitter su situación y desató una ola de repercusiones (Captura Twitter @sofiar388)

“Desde que salimos del hospital, Valentín tenía una cintita azul y hace una semana nos dimos cuenta que le estaba apretando, entonces se la cortamos, pensando que nos íbamos a dar cuenta quién era quién. Con mi pareja nos mandamos un WhatApp: “Vale es el de body gris”. Pero en la noche, que se vomitan, los cambiamos medios dormidos, y los dos quedaron sin ropa. Cuando nos levantamos no sabíamos cuál era cuál porque no es que los acomodábamos uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahí no nos dimos cuenta que no sabíamos”, señala Sofía sobre el momento en el que dimensionó que no sabía a cuál de sus hijos se dirigía, aunque especulaba cuál podría ser cada uno de ellos. Además, uno tenía doble marca de vacuna, por lo que, lógicamente, el otro no recibió la dosis correspondiente.

No obstante, sus teorías de distinción quedaron truncas al momento que llevó a los bebés al pediatra. “No coordinaba los pesos y las medidas con los que pensábamos cuál era Valentín y cuál Lorenzo. La médica nos dijo que necesitábamos definir quién es quién para seguir con su historia clínica. Ella nos mandó a la policía”, revela Sofía, que al mismo tiempo señala que la confusión fue tomada con humor debido a que ambos son sanos y eso es fundamental ante la situación, ya que por ejemplo no debe administrar medicamentos y eso podría ser un problema grave.

Por el momento, la incógnita sobre cuál es cuál sigue firme (Captura Twitter @sofiar388)

Pese a la gracia que causó en la pareja, no dudaron en actuar al respecto y tal como sugirió la profesional, se dirigieron a la comisaría local con la esperanza de terminar con la incógnita a través de la distinción de las huellas digitales.

Spoiler: eso no ocurrió. Si bien la impresión fue realizada a ambos bebés, no se detectó que estuvieran en el registro de identificación de personas, por lo que la pareja continuaba con la gran pregunta sin respuestas.

Valentín y Lorenzo aún no son distinguidos (Captura Twitter @sofiar388)

Mientras ahora esperan una respuesta oficial, Twitter hizo lo suyo al viralizarse las escuetas pero determinantes palabras de la joven. Cientos de usuarios les ofrecieron “soluciones” para terminar con el enigma, una de ellas fue asignarles el nombre nuevamente, cuestión que la pareja no analizó como opción debido al derecho a la identidad que tienen los niños y también por cuestiones burocráticas que en el futuro podrían ser un problema.

Otros tantos, con humor, propusieron peinados, cortes de pelo y futuras marcas en la piel. “Por ahora ninguna funcionó”, indica Sofía. Pero también, el relato de la joven abrió una puerta a otras historias sobre experiencias similares con gemelos.

“Hay un montón de mamás que les pasó lo mismo y dijeron: ‘Bueno, vos sos tal y vos tal’, distinguió la joven entre las experiencias contadas. Pero también, hermanos se hicieron presente en la historia. “Con mi hermano mellizo usábamos pulsera, uno la izquierda y otro la derecha. El mito dice que una vez se nos cayó a ambos y nos las pusieron invertidas. Tenemos casi 30 años y puede que yo sea él y él sea yo”, reveló un protagonista de una historia similar.

La historia de los gemelos es viral (Captura Twitter @sofiar388)

Lo cierto es que el relato de la joven madre tomó gran repercusión y ahora la respuesta pareciera estar a tan solo un paso. “Nos llamaron del Registro Nacional de las Personas (Renaper) porque ellos tienen DNI y tienen que marcar la huella y ahí si van a figurar quiénes son”, afirmó con felicidad la mujer, que en los próximos días podrá volver a llamar a sus hijos por su nombre.