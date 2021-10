Tuvo un mal presentimiento, entró en crisis en el avión y el piloto logró calmarla con un mensaje

Una joven rusa con aerofobia logró animarse y realizó su primer viaje en avión. El primer trayecto lo experimentó sin mayores inconvenientes, pero cuando le tocó regresar comenzaron los problemas: al embarcarse sintió un mail augurio y entró en pánico, hasta que el piloto intervino para calmarla.

Yulia Kolosova, quien vive en Novosibirsk -distrito de Siberia-, contó durante una entrevista con el diario Komsomolskaya Pravda (KP) que siempre optó por trasladarse en autos y trenes. Nunca estuvo en sus planes volar, pero dos amigas la convencieron de visitar San Petersburgo e ir en avión.

La mujer no sufrió en el viaje de ida: solo necesitó sentarse en un asiento contiguo al pasillo para no mirar a través de la ventana. En San Petersburgo, en tanto, disfrutó de su estadía hasta que llegó el momento de regresar: a partir de ahí comenzaron los problemas.

El ánimo de Kolosova empezó a desestabilizarse en el aeropuerto, mientras realizaba el embarque. La joven llegó al mostrador de la aerolínea y el empleado que controló su pasaje lo cortó sin querer en la parte donde estaba impreso su apellido. Para ella, fue una señal que indicaba un presagio negativo.

En la foto, un curso para superar el miedo a volar; se trata de una aversión muy común Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Estuve a punto de no embarcar porque mi pasaje había sido arrancado de tal forma que mi apellido no era visible. Sufrí una crisis nerviosa ¿Y si no tengo que volar? ¿Y si es una señal? Las lágrimas cayeron a raudales”, le contó a KP.

Una vez arriba del avión, la mujer de 35 años no podía quitarse aquel mal augurio de su mente. De hecho, se acurrucó en su asiento debido a que estaba superada por el terror. Pero en un momento del viaje, una de las azafatas intentó contenerla. La auxiliar pensó en cómo podía ayudarla y se dirigió hacia la cabina de vuelo para hablar con el comandante del avión, a quien le explicó la situación.

Entonces, el piloto le escribió una nota a la joven. “No tengas miedo y no te preocupes. En 20 minutos, comenzaremos el descenso. Intentaremos aterrizar lo más suavemente posible. KVS.”, la tranquilizó.

La azafata le llevó el texto a Kolosova, quien se calmó tras leerlo. “Leí el mensaje y luego lo aferré con fuerza en mis manos hasta que aterricé. Realmente me hizo sentir mejor, y también me sentí bien al contarlo. Gracias a la tripulación del vuelo 6541 San Petersburgo-Novosibirsk por mi tranquilidad”, expresó.