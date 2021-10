El inesperado técnico que sugirió Oscar Ruggeri como posible reemplazante de Gallardo en River

El director técnico Marcelo Gallardo se encuentra enfocado en la recta final de la competencia que afronta su equipo y todavía no comunicó si renovará o no su vínculo con River Plate. A partir de ello, aparecieron algunas opciones que podrían ocupar el lugar que “Napoleón” detenta desde 2014. Este jueves, el comentarista Oscar Ruggeri nombró a alguien que, hasta el momento, no era tenido en cuenta por la prensa.

El periodista Gustavo López les preguntó a sus colegas de “F90″, en el pase de programas con “F360″, quién sería “el candidato número uno” si Gallardo “se va de River”. Luego de que los participantes sugirieran opciones como Hernán Crespo, Eduardo Berizzo o Alexander Medina, en voz baja se lo escuchó hablar a Ruggeri. “Pregunto, yo: ¿Heinze? Heinze es como Gallardo ”, argumentó.

Luego, agregó: “Si se va Gallardo, ojo con Heinze, que nadie lo nombra. (...) ¿Qué decimos de Gallardo en River? ¿Que maneja todo él? Apuntan a seguir en una línea parecida que los dirigentes estén tranquilitos así” . Tras la firme aseveración del “Cabezón”, el periodista Marcelo Sottile le repreguntó a su compañero exfutbolista si había nombrado al “Gringo” por tratarse de un gusto suyo, “una presunción o un dato”. Pícaro, Ruggeri obvió decir si su nombre había sido inocente.

El inesperado técnico que sugirió Ruggeri como reemplazante de Gallardo

En tanto, el cronista Daniel Arcucci acotó que, al igual que Gallardo, el extécnico de Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield también le presta mucha atención a las inferiores, algo que Ruggeri refrendó como otro argumento más en favor de la candidatura de Heinze. Además, Arcucci agregó que, de sumarse a River, Heinze tendría en el club “un interlocutor exfutbolista” como lo es Enzo Francescoli, teniendo en cuenta el carácter del “Gringo” para vincularse con los dirigentes.

Gabriel Heinze sería un buen sucesor de Gallardo en River, estimó Ruggeri