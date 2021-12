Un aceite de oliva argentino fue elegido como el mejor del mundo en un prestigioso ranking

La empresa mendocina Laur obtuvo el primer puesto en la lista de los 100 mejores aceites de oliva extra virgen del mundo, de acuerdo con la asociación EVOOWR (Extra Virgin Olive Oils World Ranking).

El prestigioso ranking mundial EVOO es una prestigiosa clasificación sin fines de lucro con foco en los consumidores creada para promocionar los mejores aceites de oliva. Se elabora de acuerdo con el promedio del puntaje que han obtenido estos productos en diferentes competencias internacionales a lo largo de todo el año, donde jurados especializados realizan catas a ciegas.

Laur, la olivícola fundada en 1906 en Cruz de Piedra, Mendoza, por el inmigrante francés Francisco Laur, obtuvo el primer puesto del listado 2021; el año pasado habían salido tercera. La noticia se considera un hito para la industria provincial y argentina en general.

El producto ultrapremium de Laur es un varietal 100% Arauco elaborado con una selección de aceitunas de Maipú, Mendoza Instagram

La larga tradición aceitera del país comenzó con la implantación de los primeros olivares durante el siglo XVI, como fue el caso del primer olivo plantado en 1591 en la región de Aimogasta.

Pero pese a los siglos de trabajo con olivares, aceites y aceitunas, es la primera vez que un aceite de oliva extra virgen elaborado fuera de Europa llega a ocupar el puesto número uno del EVOO World Ranking, ubicándose por encima de países con una fuerte producción como España, Grecia y Portugal.

“La noticia nos llenó de emoción, orgullo y felicidad, pero también de asombro ya que veíamos como algo imposible llegar al número uno del ranking, a pesar de que hemos venido trabajando muy fuerte”, dijo a MDZOL Gabriel Guardia, gerente general de Laur y enólogo especializado en aceite de oliva. “Estamos todos muy felices de haber llevado la olivicultura argentina y la marca Mendoza a lo más alto del podio mundial”, agregó.

La lista se elabora desde hace más de una década de acuerdo con el sistema del ranking WRW&S (World Ranking Wine & Spirit), creado en el año 1997 por la WAWWJ (World Association of Journalists of Wine and the Spirit). Los altos puntajes obtenidos por Laur en los diferentes rankings mundiales, cuyo producto estrella es el varietal 100% Arauco, ubicaron a la empresa en la cima de la nueva edición de EVOOWR.

“El consumidor tuvo la oportunidad de probar algo bueno y, como pasa con el vino, después de acostumbrarse a consumir un producto de calidad no vuelve para atrás”, dijo Guardia a principios de año en diálogo con Los Andes. “Y el aceite de oliva no es verso”, finalizó.

Los 10 mejores aceites de oliva del mundo de 2021