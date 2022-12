Un amigo de Harry y William contó cómo está hoy la relación entre los príncipes: “Se dijeron cosas hirientes”

escuchar

Si de algo no hay certezas que en el seno de la realeza británica, el aire se corta con tijera. Los escándalos que los tienen en la mira hace décadas no les dan respiro, pero sin dudas hubo un problema que terminó por desmoronar los lazos familiares: el distanciamiento entre los hijos de Diana Spencer, Lady Di. Un experto reveló algunos detalles de cómo estaba la relación entre ellos y no sería difícil especular que, tras la salida del documental Harry y Meghan (Netflix), la situación con William podría ser aún peor.

Este 2022 un acontecimiento muy importante sacudió a la corona británica: la muerte de Isabel II. Tenía 96 años, de los cuales 70 se dedicó a ser reina. La noticia conmocionó al mundo, ya que significó el fin de una era. Su hijo mayor asumió como rey bajo el nombre Carlos III. Durante los días que duró el funeral ocurrieron varias cosas, pero sin dudas la más relevante fue el tan esperado encuentro entre William y Harry, sus nietos. Si bien siguieron los protocolos y se mostraron juntos con sus respectivas parejas, las cosas entre ellos no estaban bien y todos lo sabían.

William, Kate, Harry y Meghan estuvieron juntos en el funeral de la reina Isabel Martin Meissner - AP

El 9 de abril de 2021 falleció el Príncipe Felipe y los hermanos se reunieron en su tierra natal para despedir a su abuelo. Harry voló desde los Estados Unidos y se esperaba que ese encuentro sea el principio de la reconciliación, pero nada más lejano. Al poco tiempo, Robert Lacey, experto en temas reales, se refirió en Daily Mail la ilusión que suscitó esa reunión, pero que terminó en una fantasía sin cumplirse.

“Algunos avances hacia la reconciliación parecían estar en progreso, sus amigos observadores se atrevieron a soñar, al igual que el mundo entero. Pero esas esperanzas se desvanecieron a los pocos minutos de que los hermanos entraran al castillo y quedaran fuera de la vista de la cámara. Empezaron a pelear de nuevo”, precisó. En esta línea compartió las palabras de un viejo amigo de los hermanos, que dio detalles sobre el encuentro que tuvo todo menos un final feliz.

Antes del funeral de la reina Isabel, la última vez que se habían visto William y Harry fue el abril de 2021, cuando despidieron a su abuelo, el Príncipe Felipe (Leon Neal/Pool via AP)

“Allí estaban, en la garganta del otro, tan ferozmente como siempre”, sostuvo, y agregó: “La rabia y la ira entre esos dos se ha vuelto tan increíblemente profunda. Se han dicho demasiadas cosas duras e hirientes”.

Esa fue la última vez que se vieron hasta septiembre, donde se llevaron adelante los servicios para despedir a la reina. El ojo público se posó sobre ellos, quienes cumplieron con sus obligaciones de la mano de sus esposas Kate Middleton y Meghan Markle. Pero, lo cierto es que los príncipes de Gales viven en el Reino Unido y los duques de Sussex, en California, y la distancia no es un tema menor.

Esta información sobre la relación entre los hermanos volvió a encender las alarmas, particularmente en los últimos días. Más de uno prevé que las cosas entre ellos terminen de romperse por completo tras el lanzamiento del nuevo documental de Netflix Harry y Meghan, donde son ellos los protagonistas y prometen revelar los secretos más oscuros que se esconden detrás de la monarquía.

