Un bar porteño fue elegido como el mejor de América por su impactante diseño

Osten, el bar porteño dedicado a la alta coctelería ubicado en Puerto Madero, recibió un importante reconocimiento internacional. Según se supo en las últimas horas, el local fue premiado en la nueva edición de los Restaurant & Bar Design Awards, en la categoría “Standalone” -que podría traducirse como “fuera de serie”- correspondiente a América. El establecimiento fue destacado por su diseño, que estuvo a cargo del estudio Hitzig Militello Arquitectos.

Al conocerse que el lugar se había consagrado como finalista entre los mejores bares y restaurantes de la región, el estudio expresó en su cuenta de Instagram: “En nombre de Hitzig Militello Arquitectos felicitamos al gran equipo de trabajo que nos acompañó y logró exitosamente materializar nuestras ideas”. En esa instancia, Osten venció a ocho destacados emprendimientos de Estados Unidos, uno de México, uno de Canadá y otro argentino, ubicado en Villa Allende, Córdoba.

En las últimas horas, volvieron a manifestar su emoción en las redes sociales, ahora felices por el galardón recibido. “Agradecidos por haber sido ganadores del premio Restaurant & Bar Design Awards 2021 (Londres) al mejor diseño de restaurante de América en la categoría Restaurant Standalone, por nuestra obra Osten”, escribieron los arquitectos. Después, dieron detalles de la competencia y del panel que hizo la selección: “Los premios son seguidos por más de 45.000 de los más destacados arquitectos, operadores de hoteles, restaurantes y bares y medios de comunicación. El jurado está compuesto por personas influyentes y destacadas, como Aliya Khan, vicepresidenta de Estrategias de Diseño Global de Marriott International (mundial), Sarah Douglas (redactora jefe de Wallpaper), Rika Lisslö, vicepresidenta de Desarrollo para América de Hyatt Hotels & Resorts (EE. UU.), Dan Flannery, director general de Edition Hotels (mundial)”.

Osten abrió sus puertas en diciembre de 2020 en la calle Juana Manso 1890, en la misma manzana del desarrollo inmobiliario Madero Harbour. Ya desde el exterior, el bar impacta por su fachada de colores, disruptiva en un entorno monocromático y sobrio. “La idea generatriz parte del momento exacto del crack económico del año 29. Inspirado en la novela El crack-up de Scott Fitzgerald y la decadencia del glamour de El gran Gatsby”, indican sus diseñadores en su página oficial.

“A primera vista hay un gran pasillo construido con andamios y el nombre Osten en un cartel colgado en un metal perforado situado en la entrada principal que funciona como sala de espera, como resultado de un efecto de provocación para descubrir el espacio paso a paso”, describen los arquitectos. “La presencia de los andamios como soporte de una era que ya no lograba sostenerse por sí misma. La característica esencial de los dispositivos de andamios es, en definitiva, la temporalidad de su uso, y es esta palabra “temporalidad”, lo que define el fin de aquella era de elegancia y el derroche de dinero”, completan.

Además, en el interior se utilizaron chapas, placas cementicias y mármol de carrara para vestir las paredes, arañas de tubos acrílicos con cadenas para la iluminación y una decoración en tonos bronce viejo, verde y azul, que combina detalles modernos con otros de art déco.

Según consigna la web del estudio, Hitzig Militello Arquitectos trabaja en proyectos comerciales y residenciales de alta gama de forma local y regional tanto en América Latina, como en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos. Con Osten como ejemplo paradigmático, el equipo tiene especial enfoque en la industria gastronómica y hotelera, aunque también se dedica al desarrollo de espacios para el trabajo.

La compañía integra diferentes sociedades de arquitectura y diseño de interiores de prestigio internacional: desde 2020 se convirtió en miembro de la Society of British and International Interior Design (SBID). En tanto, desde 2021 es miembro de la International Interior Design Association (IIDA) y la Argentine American Chamber of Commerce in Florida (AACC).