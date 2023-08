Una “bola de fuego” iluminó el cielo de Chubut y sorprendió a todos: de qué se trató

escuchar

El cielo de Chubut fue el escenario de un sorprendente evento que no pasó desapercibido para los habitantes de Trelew, Rawson, Puerto Madryn y alrededores. Por la madrugada fría de este viernes, fueron varios los testigos del inesperado suceso: una “bola de fuego” se deslizó, por varios segundos, por el firmamento, hasta culminar en la costa provincial. Muchos de ellos lograron firmar el momento, que se viralizó en redes sociales. En diálogo con LA NACION, Daniel Fanti, miembro de la Fundación Amigos de la Astronomía de Trelew, analizó el fenómeno.

Las últimas semanas, el debate sobre la existencia -o no- de ovnis volvió a estar presente, tras el anuncio del expiloto de la Marina estadounidense y exoficial de inteligencia, David Grusch, en el Congreso de Estados Unidos, en el marco de la audiencia del Comité de Supervisión del Senado, sobre el hallazgo de “restos biológicos no humanos”.

En este contexto, en el que se reabrió una discusión sobre la existencia de seres desconocidos para el ser humano y OVNIs, que tiene sus defensores y detractores, todo aquello que aparezca en el cielo y rompa la monotonía llama la atención aún más. En este caso, el cielo patagónico brindó una gran sorpresa a los pobladores, que pasada la 01.00 la madrugada del viernes detectaron una luz brillante que descendía hacia la tierra.

Quienes observaron este fenómeno y lo registraron dieron cuenta de una “bola de fuego” que se deslizaba por el cielo en silencio e iluminaba la zona. Se tratan de materiales fílmicos con una duración aproximada de 15 segundos, tomados en diversos sectores de la costa chubutense -en posición hacia el este- y algunos puntos de la provincia de Neuquén, como San Antonio Oeste. Y en una primera mirada se descartó que se tratara de la presencia de “seres extraños”.

Junto a la viralización de este contenido aparecieron especulaciones acerca del origen de este objeto luminoso en el cielo. Al respecto, Daniel Fanti, miembro de la Fundación Amigos de la Astronomía de Trelew, institución avalada con la dirección científico-técnica del Centro Astronómico de la ciudad, dio su veredicto y, para decepción de muchos, no fueron extraterrestres.

“Por lo que se observa es una bola de fuego cruzando en el cielo. No se ve un estallido, ni que sea una estrella fugaz, que tiene corta duración. Se ve de un tiempo largo y continuo en su brillo. Ese tipo de características me dicen que se trata de un objeto que está ingresando a la atmósfera, de costado, no como una estrella fugaz, que es un granito de piedra que hay en el espacio y que entra de lleno a la Tierra, por eso se quema tan rápido”, detalló. El tiempo en el que se visualiza y el movimiento fueron fundamentales para que Daniel descarte opciones posibles.

Entonces, ¿de qué se trata? El especialista esbozó la posibilidad de que se trate de “una basura espacial que está reingresando a la atmósfera”, por lo que se explica que se vaya quemando lentamente y tenga una “traza continua”, a diferencia del recorrido que podría realizar una estrella fugaz, que solo tiene una duración de menos de un segundo, lo que no coincide en este caso.

En cuanto a esto, Fanti asegura que si se tratara de una basura espacial podrían ser “un pedazo de satélite, un satélite que perdió el control o algún pedazo de cohete”, entre otras. Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial por parte de las autoridades, por lo que las incógnitas son aún mayores y se espera que haya información detallada para concluir con las diversas teorías.

Asimismo, una de las especulaciones que se leyó en redes sociales apuntaba a que se podría tratar de un asteroide, al tenerse en cuenta que días atrás la NASA anunció que existía la posibilidad de que el 4 de agosto haya un roce de este tipo con la Tierra, el cual tendría un tamaño de 632 metros, nada menos. En ese sentido, aseguró: “No es un asteroide, ya que pasan a millones de kilómetros de la Tierra, y este suceso fue dentro de los 150 ó 200 kilómetros, que es la parte baja de la atmosfera terrestre”.

Lo cierto es que las imágenes brindaron un singular espectáculo en el cielo y, al parecer, habría concluido sobre el mar. Y más allá de la explicación oficial, las redes sociales se hicieron eco con sus propias hipótesis. “No sé qué será, pero qué raro”; “Yo lo vi, parecía una bola de fuego”; “De madrugada. Pregunto: ¿los que filmaron no duermen loco?”; “Era como un meteorito o cohete con alto fuegazo de estela, nunca se puso verde”; “El otro día Ovnis, ahora un meteorito o bola de fuego. ¿Estamos en una no?” y “Quisiera saber qué fue realmente”, fueron algunos de los comentarios de testigos y de los espectadores del suceso.