Un error de la agencia de viajes convirtió una escapada romántica en una pesadilla

Playas de arena blanca, agua transparente y un clima perfecto para pasar largas tardes en la playa. Con ese paraíso en mente, una pareja británica decidió realizar un romántico viaje a Barbados. La estadía en el país caribeño estuvo marcada por momentos hermosos y relajantes, pero todo cambió cuando, el día que debían abordar el avión de regreso, sus nombres no aparecían registrados. Así, la escapada que tanto disfrutaron se convirtió de un minuto a otro en una horrible pesadilla.

Rebecca y Derryl viajaron hasta Barbados no solo para disfrutar una nueva experiencia sino también para celebrar el casamiento de la madre de ella. La mujer eligió el Caribe para dar el sí y le pagó a toda su familia los pasajes con el fin de que atendieran a la celebración. Para la estadía seleccionaron un elegante hotel all inclusive en donde los días transcurrieron sin preocupaciones. Una vez realizada la ceremonia, cada uno armó su valija y se dispusieron a dirigirse al aeropuerto para regresar a Inglaterra.

En el caso de Derryl y Rebecca, fueron tres horas antes en caso de que hubiese complicaciones. No obstante, la previsión no les fue de mucha ayuda ya que, una vez allí, los empleados del aeropuerto de Bridgetown les informaron que no estaban registrados en el vuelo. Sin dejarse dominar por el pánico, comenzaron a llamar a Love Holiday, la compañía de viajes responsable de reservar sus asientos, para ver si podían llegar a una solución. Tras intentar comunicarse al menos 50 veces, el avión terminó por despegar sin ellos.

Derryl y Rebecca quedaron varados en Barbados the mirror

De esta manera, los novios se encontraron en una situación desesperante. Estaban solos en una ciudad desconocida, de noche, sin dinero, sin crédito en el celular y con todos sus familiares incomunicados ya que estaban en pleno vuelo de regreso a Manchester. Ya con el miedo a flor de piel, comenzaron a caminar en un intento de encontrar a alguien que les prestara un teléfono. No tuvieron mucha suerte y pasaron la noche en una estación de colectivos.

“Habíamos estado en un hotel con todo incluido y usamos todo nuestro dinero para gastos, así que estábamos completamente atrapados. Todos nuestros familiares eran imposibles de contactar, ya que estaban en el aire. Terminamos pasando la noche en una parada de autobús. Fue realmente aterrador para mi pareja, no pudimos dormir nada”, explicó Derryl.

Isla de Barbados, en el Caribe

Y detalló: “Había hombres acercándose a ella y haciendo intercambio de drogas. El hotel era realmente seguro, pero es una historia diferente en Bridgetown por la noche. Estábamos siendo acosados y mi señora estaba muy asustada”. Asimismo, explicó: “Los taxis son muy caros. El viaje equivalente de Bentilee a Hanley -aproximadamente 12 minutos en auto- cuesta unas 40 libras esterlinas (cerca de 8.500 pesos) y no teníamos el dinero”.

Finalmente, lograron entablar relación con una pareja de británicos y estos les prestaron wifi para poder comunicarse con sus familiares. La madre de Rebecca, quien ya había pagado la fiesta, sacó con su tarjeta de crédito dos pasajes de emergencia para que pudiesen regresar a su país natal.

“Lamentamos escuchar que el señor Morrey y su pareja experimentaron dificultades con el viaje de regreso en sus vacaciones y no pudieron comunicarse con Loveholidays por teléfono. Agradecemos todos y cada uno de los comentarios de nuestros clientes e investigaremos esta situación con carácter de urgencia”, expresó un vocero de la empresa. De acuerdo a lo que informó el medio The Mirror, la agencia de viajes se puso en contacto con los desafortunados viajeros luego de que arribaran a destino y aseguraron que cubrirán el gasto de los pasajes.