Una mujer se colgó de un colectivo en movimiento luego de que el chofer no la dejara subir

Un colectivo vuelve a ser protagonista de una noticia pero esta vez, por un insólito y sorpresivo episodio que tuvo lugar en Córdoba. De un momento al otro, las redes no pudieron creer lo que veían. Los comentarios en Twitter empezaron a hacerse notar y todo el barrio Cofico sabía lo que había pasado. Es muy común que, o porque va demasiado lleno o porque no es la parada correcta, un chofer decida no abrirle la puerta a quienes solicitan subir desde la calle. Por lo general, esa situación se resuelve con la espera al siguiente y alguna queja en voz alta.

Sin embargo, lo que ocurrió con esta señora cordobesa trascendió la imaginación. Y es que ella, al ver que el chofer no le iba a abrir y le iba a quitar la posibilidad de poder viajar, se colgó de la puerta del vehículo mientras estaba en marcha y pretendía que detuvieran la marcha para que, finalmente, le permita ingresar.

Cuando los que pasaban por la zona vieron lo que ocurría, rápidamente sacaron sus celulares y atinaron a tomar una foto que apareció en Twitter casi de manera instantánea. Acorde a los comentarios de testigos que pudo recopilar el medio local eldoce.tv, la mujer viajó aproximadamente 20 metros así hasta que el chofer frenó y discutieron unos momentos. La historia culminó con la señora bajándose de la puerta, mientras decía algún que otro insulto en voz alta, y el colectivo se alejaba de a poco.

La empresa se pronunció tras lo sucedido Imagen ilustrativa

“El chofer no le quería abrir la puerta pero la gente le pedía por favor que lo hiciera para seguir la marcha. La señora estaba desesperada, le decía que otro colectivo no la iba a subir”, consignó el mencionado medio. Por otro lado, fuentes aseguraron que el conductor no le abrió la puerta porque ella llegó tarde a la parada y el vehículo ya había arrancado.

Tiempo después, y con el tema en boga en toda Córdoba, la empresa se comunicó con medios locales y brindó su versión de lo ocurrido. ERSA -también conocida como Empresa Romero S.A.- advirtió: “La persona que aparece en la imagen intenta subir en la calle frente a un semáforo a un colectivo en servicio, con los peligros que eso implica para su seguridad y la del resto de los transeúntes”. En ese sentido, agregaron: “Recordamos que por ordenanza municipal, el ascenso y descenso de pasajeros es en las paradas autorizadas”.

A su vez, le dijeron a eldoce.tv que el accionar del chofer fue el correcto por un motivo puntual. “Los conductores tienen la obligación de subir a gente en las paradas establecidas, sobre todo si el colectivo estaba en movimiento. Si el chofer abría la puerta, la hubiera golpeado”, sentenciaron.