Un famoso youtuber debió pedir disculpas públicas tras burlarse de las uñas de una tiktoker

El sueco Feliz Arvid Ulf Kjelberg, mejor conocido como PewDiePie en Youtube, subió contenido a la plataforma en la que reaccionaba a distintos videos virales de las redes sociales.

En uno de ellos, se encontró con una mujer que gesticulaba con las manos y se le ocurrió burlarse de sus uñas largas, pero no previó que luego sería criticado fuertemente por sus seguidores.

El hombre de 32 años es una de las estrellas de Internet, en su canal tiene más de 111 millones de suscriptores y en esta semana publicó un video llamado “My Dog Cringes at TikToks”, un contenido en el que reaccionaba a videos de la red social que le generaban vergüenza, junto a la compañía de su perro Maya.

El youtuber sueco PewDiePie se burló de una tiktoker sorda

Sin embargo, por un fragmento del video fue duramente reprobado por la mayoría de los usuarios, ya que en su reacción se burló de una mujer que es sorda y estaba haciendo un relato con lenguaje de señas para las redes sociales.

En el video se ve a PewDiePie con un gesto de desaprobación y luego manifestó: “No voy a escuchar esto. Ella tiene uñas locas, Maya”. Luego, agarró las patas de su pequeño perro para burlarse de las “uñas locas” de la usuaria y hasta imitó su voz.

El fragmento no cayó nada bien entre los internautas y el youtuber tuvo que salir a pedir disculpas sobre lo ocurrido y escribió un mensaje hacia los usuarios en la caja de comentarios: “Solo para aclarar algunas cosas: edité el clip con la chica que tiene las uñas largas”, comenzó diciendo y luego agregó: “No tenía ni idea de que era sorda, pero fue un poco tonto de mi parte no darme cuenta. Mientras miraba el clip, solo me burlé de sus largas uñas. La voz que le hice a mi perra es la misma que le he dado durante años. De todos modos, fue un error, es culpa mía”.

Si bien el instante en el que se burla de la mujer fue eliminado del video, un usuario capturó esos segundos y lo difundió a través de Twitter bajo el título de “¿PewDiePie burlándose de una mujer sorda?”.

Por su parte, la tiktoker estadounidense Scarlet May, quien hizo el relato en lenguaje de señas, respondió al video publicado: “Siento que fue muy raro, muy innecesario, pero al mismo tiempo, no me sorprende. Estoy acostumbrada a eso. Ha sido un gran problema en la comunidad sorda. He estado tratando de normalizar y decir que usar las uñas mientras se habla es normal”, manifestó.

“Si cualquier otra persona oyente estuviera contando esta historia, pero tuviera las uñas largas y no necesita hacer señas para expresar su punto de vista, habría escuchado la historia completa y tal vez incluso se habría reído, pero como yo tengo que señalar para comunicarme, y tengo las uñas largas, detuvo el video después de dos segundos”, precisó la tiktoker norteamericana.

Por último, se dirigió a PewDiePie: “Si cometiste un error, admite el error. No solo puedes burlarte de las personas sordas que han estado luchando durante años con personas como tú, y sigues con tu día como si nada hubiera pasado”.