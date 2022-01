Un hombre entró a una oficina con el cadáver de su tío para cobrar su pensión: cuál fue su insólita excusa

Declan Haughney llevó a su tío para cobrar su pensión a la oficina de Correos de Hosey´s en Carlow, Irlanda. Cuando se acercó al mostrador para retirar el dinero, su familiar se desplomó y en la oficina pública advirtieron que el hombre estaba muerto. Sin embargo, su sobrino insistió en que nunca se había dado cuenta de su estado.

Peadar Doyle, de 66 años, falleció el viernes pasado en el trayecto hacia el correo poco antes de que se desplomara frente a quienes se encontraban en la oficina pública. Haughney, junto con otro hombre, recogieron al sexagenario debajo del puente de Pollerton Road, ubicado en las cercanías de la casa que compartían. En el trayecto, sin embargo, ninguno de los dos se dio cuenta de que estaba muerto.

“No soy un idiota para entrar en Hosey´s con un hombre muerto y cobrar su dinero. ¿Soy cuco? ¿Soy cuco? No soy.”, se defendió de las acusaciones Haughney, según el Irish Mirror. Y agregó: “¿Por qué querría robarle a mi tío? Tengo 40 años, sí, no soy un niño, no soy un chico joven”.

En estos días, Haughney se encuentra aún con el ojo morado y otras lesiones en la cara por la golpiza que -se supone- recibió debido a las represalias de los testigos del caso. Las sospechas sobre el hombre de 40 años se acrecientan más aún, debido a que hace 15 años le robó a su tía y tuvo que cumplir con dos años de prisión.

Según Declan Haughney, fue golpeado por los vecinos que lo acusan de ser el "asesino" de su tío.

“Es por eso que lo dicen, es por eso que todo esto surge ahora, porque lo hice antes. Una tarjeta bancaria entró por la puerta de mi tía y obtuve el código PIN y fui a parar a la cárcel por fraude y es por eso que todo esto está surgiendo”, dijo.

Y continuó: “Eso fue hace 15 años. Estoy fuera del equipo tres años y me va bien”. Asimismo, Haughney se quejó por ser tildado de “asesino” y aseguró que “no es un imbécil”.

En su declaración a las autoridades, el hombre de 40 años precisó que en un momento su tío comenzó a “arrastrar los talones”, pero con su compañero no creyeron que fuera nada grave, ni siquiera cuando empezó a desplomarse. “No pensamos en eso porque Peadar había tenido ataques al corazón y todo eso”, dijo a los medios británicos.

Una vez que llegaron a la oficina de correos, afirmó que su tío “se tiró” al suelo y luego se dio cuenta de que estaba muerto. “Llegamos hasta la cola. Lo sosteníamos y cuando llegamos a la fila lo soltamos y simplemente se cayó”, explicó.

Por ahora, Haughney se ofreció de manera voluntaria declarar ante la policía, que se encuentra en plena investigación para determinar la causa de la muerte de Peadar Doyle antes de centrarse en las acusaciones por fraude.