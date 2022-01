Viajó 3 mil km para empezar un nuevo trabajo y lo despidieron el primer día por ser “demasiado gordo”

Un hombre de Australia que viajó 3 mil kilómetros por una oferta laboral fue despedido debido a su aspecto físico. “Me destrozó literalmente la vida”, dijo Hamish Griffin, cuyo caso fue dado a conocer por medios locales.

El hombre se mudó de Queensland a la isla de Tasmania junto a su esposa e hijo para iniciar la que sería su nueva vida. Vendieron uno de sus autos, varios muebles y otros objetos personales. Su destino era la Isla de la manzana, como también se lo conoce a este estado insular australiano, donde se convertiría en supervisor del alojamiento vacacional Big 4 Strahan Holiday Retreat, informó ABC.

Llegaron al lugar y se instalaron en la vivienda que Paul Dutton, el empleador, les había brindado. Horas después, Griffin recibió la visita de su nuevo jefe, quien de hecho es uno de los dueños de la empresa.

“Me destrozaron la vida”

Al día siguiente, Dutton le pidió a Hamish que lo acompañara a una caseta y lo ayudara a acomodar un sofá. En conversación con el medio citado, el hombre reconoció que se imaginaba que haría estas tareas manuales, aunque ocasionalmente, dado que solo sería cuando faltara personal de mantenimiento.

"Me destrozaron al vida", aseguró Hamish ABC / Hamish Griffin

Sin embargo, una vez allí, fue sorprendido con una noticia que lo dejó desconcertado. “Resultó ser una mentira lo de mover el sillón. Dentro del recinto, él me destrozó literalmente la vida diciéndome que no me consideraba ‘físicamente’ capaz de moverlo, ni otras tareas manuales sencillas que conlleva la gestión de un espacio turístico, como cortar el césped con una máquina o subir una escalera, simplemente por mi aspecto”, contó.

Hamish asegura haber conversado con su jefe por videollamada e incluso le envió una foto suya junto a su familia; no obstante, jamás se mencionó el tema de su aspecto físico.

“Me ofendió aún más recriminándome que no había revelado mi ‘condición médica’ con anterioridad. Cuando le pregunté ‘¿Qué condición médica?’ Me contestó que yo era obeso”, agregó el hombre, bastante indignado. “Me dijeron que no podía hacer el trabajo porque estaba ‘muy gordo”.

Según explicó, su vínculo con la empresa terminó allí mismo, solo dos horas después de iniciadas sus labores. “No me brindó la oportunidad de demostrar que soy capaz, sino que simplemente me despidió porque ‘pensaba’ que no podía llevar a cabo esas tareas, y que podría hacerlo responsable por una lesión mía, ya que ‘estoy demasiado gordo’. Me comentó que cualquier persona razonable estaría de acuerdo con él, lo cual me parece indignante”, expresó.

“La mirada del niño, que estaba buscando ornitorrincos en el arroyo, cuando le pedí que subiera al auto. La mirada de mi mujer... Ojalá que ellos hubieran podido sentir lo que yo sentí. Me destrozaron la vida: me arrancaron el corazón. Esto no era sólo un nuevo trabajo que habíamos perdido. Se trataba de la pérdida de una nueva vida. Nos habíamos mudado por una nueva vida”, añadió Hamish, quien abandonó la isla tras la amarga experiencia.

Hamish junto a su hijo de ocho años ABC / Hamish Griffin

Al ser consultados por ABC, representantes del alojamiento dijeron que el hombre fue despedido por existir peligro de un potencial accidente laboral. Además, aseveraron que había ocultado un presunto problema de salud.

Ahora, Hamish se está asesorando jurídicamente para determinar si sus exempleadores incumplieron con el contrato y/o infringieron la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Australia de 1986 u otras leyes que sancionan la discriminación.

¿Cuándo se produce un despido arbitrario?

De acuerdo al Acceso Libre a Información Científica para la Innovación (ALICIA) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), el despido arbitrario se produce cuando el empleador culmina el vínculo laboral con el trabajador sin que de por medio estén algunas de las causas justificadas de despido relacionadas con la conducta o capacidad del trabajador.