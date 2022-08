Un youtuber filmaba un video en una iglesia abandonada y se topó con un macabro hallazgo

Las investigaciones paranormales son moneda corriente dentro de YouTube en donde muchos creadores realizan expediciones que luego suben a la plataforma en donde obtienen miles de visitas de otros usuarios igual de curiosos. En esta oportunidad, un macabro hallazgo se dio mientras un youtuber filmaba dentro de una iglesia abandonada.

Matthew Nunez es un influencer norteamericano que durante una expedici贸n dentro de la Iglesia Bautista Misionera G茅nesis de Milwaukee, encontr贸 un cadaver en estado de descomposici贸n junto con un tel茅fono celular. Por razones obvias, esto no qued贸 registrado y sin dudarlo lo inform贸 a la polic铆a del lugar.

Algunos de los accesorios que ten铆a el cuerpo. Fuente: Twitter.

Hasta el momento se sabe que la persona encontrada vest铆a una campera, una camisa con un logotipo de Pfizer y el lema 鈥淓xam铆nese para la salud鈥 y pantalones negros. No hab铆a armas de fuego ni tampoco restos de drogas o lesiones en el cuerpo. Debido a su estado avanzado de descomposici贸n, lo 煤nico que se ha podido identificar es que se trataba de un hombre.

Para dar con su identidad, desde la cuenta de Twitter de la polic铆a forense compartieron una serie de im谩genes de los anillos que pose铆a la v铆ctima. Adem谩s, se detall贸 que ten铆a un tatuaje con la palabra 鈥渒ing鈥 (rey) en el antebrazo.

Compr贸 una casa y encontr贸 una puerta secreta: lo que descubri贸 detr谩s lo dej贸 sin palabras

Un hombre oriundo de C贸rdoba, llamado Cristian, compr贸 una vivienda en la localidad de R铆o Cuarto y encontr贸 una habitaci贸n oculta en el exterior. A trav茅s de TikTok mostr贸 el paso a paso de su investigaci贸n para dar con el misterio.

En la primera grabaci贸n, el usuario @crixaliz se grab贸 en el jard铆n de su casa, mientras intentaba retratar el paso a paso de la refacci贸n que iba a realizar. En ese instante, se percat贸 que hab铆a una puerta escondida detr谩s de una pared, pero que no se pod铆a ver por completo debido a que estaba tapada por una enredadera.

鈥Hay una pieza, pero no s茅 lo que hay. Es enorme. Me voy a armar de valor y me voy a meter, tengo que saber lo que hay porque es mi casa y tengo que saber lo que tiene鈥, declar贸. Cristian mostr贸 lo que se pod铆a ver con un paneo r谩pido: varios estantes y cajas, aunque no se llega a observar lo que conten铆an. El misterioso contenido compartido por el usuario se volvi贸 viral, hasta el punto de que super贸 las 13.000.000 de reproducciones. Adem谩s, acumul贸 m谩s de 433.000 likes y super贸 los 6.000 comentarios.

Ya dentro, descubri贸 que las cajas ten铆an una gran cantidad de elementos. En ellas hall贸 varios tipos de libros, como biblias y novelas antiguas del a帽o 1934. Adem谩s, en otro sector, hab铆a discos de vinilo del a帽o 1979 y papeles indescifrables. Por otra parte, tambi茅n se encontr贸 una televisi贸n vieja, sillas de madera y muebles sumamente deteriorados. No obstante, en su recorrido descubri贸 algo revelador: en la pieza hab铆a otra puerta m谩s, y cuando la abri贸 not贸 que estaba pegada al living de su hogar.

En di谩logo con LA NACION, Cristian aport贸 m谩s detalles de la historia. En principio, explic贸 que el 1掳 de mayo concretamente comenz贸 a vivir en ese lugar. 鈥Supuestamente viv铆a un anciano, que estuvo ah铆 hace cinco o seis a帽os. Eso me dijo el se帽or que me la vendi贸, que vive en las sierras y que viaj贸 solo para vender la casa. Sin embargo, los vecinos me dijeron que no lo recuerdan鈥.