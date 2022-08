Escuchó una delicada conversación en el aeropuerto entre una chica y su madre y la convirtió en viral: “Si te llamas Felipe...”

Los aeropuertos suelen esconder secretos y conversaciones confidenciales, aunque es muy común que los pasajeros que se encuentran alrededor logren escuchar algunas charlas de los viajeros que esperan el momento de abordar el avión.

Esto último fue lo que le pasó a una joven y a su mamá, ya que un twittero llamado Bradford oyó toda la conversación entre ellas y de inmediato se dispuso a mandar una alerta al involucrado. Al parecer, la joven terminaría la relación con su novio porque descubrió una infidelidad, así que Brad quiso darle el aviso al sujeto para que la noticia no lo tomara por sorpresa, pero eligió un particular método.

“Si te llamas Felipe, vives en Medellín y tu novia está por llegar a las 8.30 en un vuelo de Bogotá, quedas notificado de que en el almuerzo de hoy te van a terminar”, escribió Brad en su primer tweet. A partir de ese momento el viajero se dedicó a actualizar la situación y charla entre las dos mujeres.

El sujeto creó así un hilo de varios posteos consecutivos con la esperanza de que la historia se volviera viral y Felipe viera las alertas. Todo quedó registrado en su cuenta @bradford_col. “La suegra le acaba de dar el respaldo a la doña. Tas jodido Felipe, esa mujer está envenená”, “¿Qué pasó con la señorita Figueroa?”, “La doña ya tiene las pruebas”, comenzó a escribir de manera frenética.

El posteo principal de Twitter que expuso la conversación del aeropuerto @bradford_col/Twitter

Al parecer durante todo la espera escuchó los planes de ruptura que tenía la pasajera y, a medida que se enteraba de más detalles, decidió compartirlos en Twitter: “¿Cómo pu... dejaste la tanga de la señorita Figueroa en tu maleta Felipe?”, “La doña tiene reporte de Google que tu teléfono estaba en Las Cabañas el viernes a las 2.00 am.”, “¿Te tomas hasta el agua del florero cada 8 días, no lavas ni tus calzones, y encima dejas la tanga de la doña Figueroa? Felipe no vayas a Rionegro. No pinta un buen día”.

Después de que los twitteros se enteraron de todo lo que ocurrió en esa relación, la historia se hizo viral. “Crónica de una muerte anunciada”, “Le quedan 40 minutos de felicidad a Felipe”, “Felipe rezo por vos”, decían algunos comentarios mientras aumentaba la intriga por saber cómo sería el momento del desenlace en que la pasajera y su novio se verían frente a frente.

Estos fueron los tweets con los que el hombre actualizó toda la historia del aeropuerto @bradford_col/Twitter

“Estamos a segundos de estallar la 3ra guerra mundial... Parece que Felipe ya está en zona de llegadas. Bandido te dije que no vinieras”, fueron los tweets del hombre para dar presagio de lo que estaba por suceder.

Finalmente informó que desde la llegada de Felipe, su novia mostró el descontento que tenía con él. “No hubo beso de bienvenida, el man mira a su suegra buscando explicación, la doña se sube en el taxi... El man se subió al taxi y me pareció que ya tenía mojado el pantalón”, finalizó.

El desenlace de la historia todavía no fue publicado por el twittero, pero todos los usuarios que se conmocionaron con su historia se lo pidieron desde el primer momento. ¿Será que Felipe se habrá quedado sin novia o su amada lo habrá perdonado? Realmente es una información que quedará para la imaginación de todos los que siguieron el drama aeroportuario.

Así fue el momento en que Felipe se encontraría con su novia, quien ya sabía sobre su infidelidad @bradford_col/Twitter

“Este Twitt me hizo el día”, ”Una ya no puede maquinar tranquila”, “Es urgente que Felipe que reporte para saber qué pasó”, “Yo no busco el chisme, el chisme llega a mí”, fueron algunas de las opiniones que dejaron los usuarios de esa red social después de haber seguido el reporte de Brad durante todo el vuelo.