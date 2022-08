Su suegra no respetó el dresscode de su boda y ella tomó una drástica decisión en las fotos

Para cualquier pareja de novios, los preparativos de la boda suelen ser un momento de altísimo stress, sobre todo a la hora de tomar decisiones y acordar de manera conjunta cada uno de los detalles. Algunos eligen que la celebración sea más grande o más pequeña, mientras que para otros temas como las invitaciones, el menú, la música o la presencia de niños se vuelven asuntos importantes.

Hacen todo, en fin, para que su día sea el más especial de todos y para que el festejo salga de acuerdo con lo planeado. Sin embargo, a veces el control escapa de sus manos y son sus familiares quienes añaden caos cuando no siguen las reglas establecidas.

Una futura novia reveló una historia que causó todo un debate al hablar sobre cómo se impuso ante su suegra luego de que ésta se negara a usar el código de vestimenta que había elegido. El medio inglés Mirror retomó su anécdota publicada originalmente en el foro Reddit, en donde desató varios comentarios.

Ella estaba desesperada porque deseaba que su boda fuera “estéticamente agradable”, así que le puso especial atención a la paleta de colores, con el rosa y el negro como grandes protagonistas.

Su suegra no respetó el dresscode de su boda, así que ella relató la decisión que tomó

En lugar de hacer que todos los invitados siguieran estos tonos, prefirió pedirle a sus parientes cercanos que los utilizaran para mantener esa identidad en las fotos familiares de su boda. “Quería que los padres y abuelos también usaran los colores”, detalló en su publicación. “Hablé específicamente con cada persona y les dije cómo me gustaría que todos se coordinaran. Nadie tuvo ningún problema con esto”.

Sin embargo, esta mujer pronto descubrió que una futura integrante de su familia le había mentido sobre su aceptación de usar el código de vestimenta y la revelación casi arruinó la boda, al menos desde su óptica. La novia prosiguió: “La noche del ensayo, mi madre le preguntó a mi suegra por lo que llevaba puesto y ella le respondió que un vestido en los colores de la boda”.

A pesar de que esto pudo no haber causado complicación, la novia enfureció y se sintió traicionada por su suegra. “Me preparaba en la suite nupcial y mi suegra se levantó. Llevaba un vestido de baile púrpura. Además, ella no suele llevar maquillaje tan a menudo, por eso me sorprendió ver que tenía sombra en los ojos azul neón y lápiz labial rosa brillante. Su marido llevaba una corbata a juego. Estaba furiosa, pero lo ignoré porque no quería que arruinara mi gran día”, detalló la mujer.

La respuesta de la suegra

Cuando sus suegros le preguntaron cómo habían quedado las fotos, ella soltó todo y los recriminó por no usar el código de vestimenta. La discusión subió de tono y la madre del novio se enfrentó a su nueva nuera.

“Dijo que nunca compró un vestido que combinara con los colores y planeó utilizar el púrpura desde el principio”. La suegra también le reveló que esa elección era más fiel a ella, un argumento que terminó de enfurecerla y la llevó a tomar una decisión radical: cumplir su código de vestimenta editando cada una de las fotos.

¿Y el novio?

Después de despotricar contra el nuevo miembro de su familia, quien además pagó por las fotos, la novia afirmó que sus padres dieron más dinero para ese día.

“Mis padres pagaron el 70 % de la boda, mis suegros solo aportaron el fotógrafo y la cena de ensayo. Le dije que cualquier foto que publique con ella será editada, porque no tienen control de lo que hago. Me disculpé y disfruté el resto de mi boda”, escribió la novia anónima.

En los comentarios, algunas personas le recriminaron por la ausencia de la versión de quien ahora es su esposo, mientras que otros apoyaron su elección: “Ella tenía claro lo que quería, todos le dijeron que estaban de acuerdo y luego su suegra le dijo una mentira. Bien por ella por poner sus límites. Con suegros así, es importante establecer los límites”.