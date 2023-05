Una argentina se quejó de la fila exclusiva para chilenos en un mayorista: “Soy comerciante y no me dejan entrar”

escuchar

Una mujer de Godoy Cruz, Mendoza, compartió un video de TikTok quejándose de cómo un supermercado mayorista hacía diferencias para los compradores argentinos y los chilenos, quienes por la devaluación de la moneda nacional frente al dólar, viajan para hacer grandes compras.

Cada vez más, familias trasandinas viajan a Mendoza para hacer grandes compras en los supermercados mendocinos, pero esto generó problemas entre los ciudadanos porque en algunos lugares informaron filas de hasta ocho horas. Lo que comenzó con la llegada de los chilenos los fines de semana, se le sumó los días hábiles, por lo que estalló el conflicto y los supermercados tuvieron que tomar medidas.

Ese fue el caso del mayorista Oscar David, donde una usuaria de TikTok, llamada Claudia López, denunció que había filas exclusivas para los chilenos.

Una argentina se quejó de la fila exclusiva para chilenos en un mayorista

“Esto es para que lo vean. El policía no te deja entrar. Somos argentinos, mendocinos. No te dejan entrar porque hacen una fila para que entren los chilenos”, señaló la mujer indignada, mientras en el video se veía a un oficial atendiendo a cada uno de los automóviles que se acercaban a la playa de estacionamiento para evitar los colapsos. “Soy comerciante y no me dejan entrar”, aseguró.

En uno de los videos mostró la extensa fila para entrar al mayorista y en otro las condiciones que puso el mayorista para la venta de algunos productos, como por ejemplo, el aceite.

Para los clientes minoritas estaba habilitado a la venta solo dos botellas, mientras que a los mayoristas estaban habilitadas dos cajas. No obstante, la usuaria no encontró nada en la góndola. “Y yo no encontré ninguna botella”, comentó en tono irónico. A continuación, fue a buscar a una mujer que se estaba llevando tres cajas de aceite Natura en dos carritos diferentes.

“Mirá acá cómo dejan la góndola vacía, rompen los paquetes, un desastre... ¡Vienen por todo!”, manifestó Claudia, quien se viralizó en la red social.

Una clienta se quejó de faltantes de aceite en el mayorista

La caja de comentarios se llenó de todo tipo de comentarios, inclusos usuarios chilenos escribieron. “Que sigan viniendo si es generar más empleos. Más producciones a fábricas nacionales”, “Y ustedes cuando vienen por artefactos eléctricos”, “Solo es una fila amiga jajajaja da igual si eres chilena o argentina”, “Yo me acuerdo de que antes era al revés y sobre todo con los smart tv, así que ¿de qué se quejan ahora?”, fueron algunos de los comentarios con más likes.

En consecuencia a las reiteradas quejas y problemas de abastecimiento, el supermercado mayorista aplicó una restricción de horarios de atención para los clientes chilenos: tienen que presentarse con documento de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Mientras que los ciudadanos locales pueden acercarse entre las 7 y las 19 horas.

La usuaria en cuestión compartió la noticia en uno de sus últimos posteos con un fragmento del himno nacional. “Limitan horarios de compras a extranjeros en Mendoza”, decía el titular.

“Mirá lo que es esto. Qué belleza, qué tranquilidad”, manifestó Claudia en uno de los últimos videos donde se ve el mayorista vacío y con las góndolas llenas de productos, luego de padecer semanas caóticas como comerciante que quería abastecer su negocio.

