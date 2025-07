Una bebida, un ritual y una identidad compartida: cuál es el secreto argentino que enamora al mundo

Argentina tiene un idioma propio —hecho de gestos, códigos y rituales— que no siempre se traduce, pero que, paradójicamente, fascina a quien lo experimenta por primera vez. Cada vez son más los extranjeros que no solo visitan el país, sino que se enamoran de esa cultura cotidiana, la absorben y la replican.

Según datos del INDEC, Argentina recibe en promedio 6,8 millones de turistas por año. Hay algo más allá del fútbol y el asado que magnetiza y contagia a los extranjeros. Una forma de vivir con intensidad, hablar con emoción y construir lazos con códigos propios. Lo que para los argentinos es natural, para los demás se vuelve deseable, admirable, incluso adoptable.

Con el siguiente spot Fernet Branca decidió celebrar la argentinidad:

Fernet: un símbolo emocional argentino

Entre todos los elementos del imaginario nacional, hay uno que destaca como emblema cultural y emocional: el Fernet. Su sabor amargo es apenas la puerta de entrada a una experiencia que va mucho más allá del paladar.

Donde hay un argentino, hay un Fernet Branca y hay un ritual que acorta distancias. En una sobremesa en Madrid, en un balcón de Brooklyn o en una reunión improvisada en Berlín, la botella actúa como un puente cultural: une personas, habilita historias, despierta curiosidad.

El spot de Branca relata que la argentinidad llegó hasta los extraterrestres de la mano del fernet.

Lo más interesante es que no solo moviliza a quienes lo conocen de antes, también intriga y conquista a quienes lo prueban por primera vez. De la desconfianza inicial a la fascinación, el Fernet se convierte en una excusa para el encuentro. Porque lo importante no es entender sus ingredientes, sino lo que representa: el código compartido, la charla extendida, el “dale, tomá y contame”.

Extranjeros argentinizados: el fenómeno que crece

La lista de creadores de contenido internacionales que se “argentinizan” no para de crecer, algunos adoptan las costumbres desde afuera, otros eligen quedarse a vivir en el país. Pero el patrón se repite: vienen, observan, prueban y se quedan —al menos, culturalmente.

En todos esos contenidos hay algo en común: la fascinación por la cultura argentina. Por el modo en que se saluda, los asados o el poder de transformar cualquier reunión en una sobremesa infinita. Y en todos los momentos, el Fernet está presente porque siempre es la excusa perfecta para armar un plan.

En cada punto del mundo el fernet une culturas.

Un idioma sin manual, pero lleno de significado

Argentinizarse no es solo adoptar costumbres, es aprender un idioma afectivo y espontáneo. Uno donde “caer” significa llegar sin avisar, pero con buena onda. Donde “boludo” puede ser un insulto o un gesto de cariño. Donde “amigo” es una palabra con peso emocional real.

Este diccionario de argentinismos no aparece en Google Translate, se aprende viviendo, escuchando y, sobre todo, compartiendo. Cada palabra, cada gesto, cada frase construye una identidad colectiva que se transmite por ósmosis y que, de a poco, empieza a contagiarse al mundo.

El fenómeno “Ferné con Grego”

Uno de los embajadores contemporáneos de esta forma de ser es Grego Rosello, humorista y creador del ciclo Ferné con Grego, que ya va por su programa número 180. En cada episodio, desde Buenos Aires o Nueva York, Grego ofrece algo más que una bebida: ofrece una conversación, un momento, un guiño emocional.

“No es casualidad que le haya puesto así al programa. Para mí, el Fernet representa lo más nuestro de nosotros. Me identifica a donde vaya. De hecho, en la calle ya no me dicen ‘Grego’, me dicen ‘¿Qué hacés, Ferné?’”, cuenta el creador, que convirtió ese código cultural en una llave para conectar con artistas de todo el mundo.

Argentinidad sin fronteras

Puede que Argentina no sea fácil de entender, pero sí es fácil de querer y eso la convierte en una de las embajadas culturales más potentes. Una que no necesita pasaporte ni traductores, solo una charla espontánea, una ronda de amigos y un brindis con espuma bien formada de por medio.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.