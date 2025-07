Eve Jobs: lujo, secretismo y famosos en el casamiento de la heredera de Apple

La hija de Steve Jobs, Eve, se casó el pasado sábado en los Cotswolds, una exclusiva localidad de la campiña inglesa, con el jinete olímpico Harry Charles; la ceremonia entre la modelo y el deportista contó con la presencia de Kamala Harris y Kourtney Kardashian, entre otras personalidades

EL PAIS Escuchar Nota

Si había que competir con el encanto de una boda veneciana como la de Jeff Bezos y Lauren Sánchez del pasado junio, elegir la bucólica campiña inglesa era un valor seguro. Allí, en la región de los Cotswolds, una de las más pintorescas de Inglaterra, situada al oeste de Londres, se dieron el “sí, quiero” el pasado sábado la modelo Eve Jobs (California, 27 años), hija pequeña del fundador de Apple fallecido en 2011, y el jinete olímpico Harry Charles (Alton, Reino Unido, 26 años).

Eve Jobs, la hija menor de Steve Jobs —el fundador de Apple, fallecido en 2011—, y Harry Charles, jinete olímpico británico de 26 años, oriundo de Alton. Instagram

Así, un mes después de las lujosas celebraciones por el enlace del magnate de Amazon, famosos y personalidades de todo el mundo volvieron a reunirse para celebrar el amor como solo ellos pueden hacerlo: con la más absoluta exclusividad. Pero si en la boda de Venecia entre Bezos y Sánchez los curiosos pudieron ver cómo los famosos subían a las embarcaciones que los llevaría hasta la isla de San Giorgio, esta vez los vecinos de la localidad de Great Tew se quedaron sin ver nada en las proximidades del templo donde la pareja se casó.

Eve Jobs en una imagen de su despedida de soltera

Según cuenta The Telegraph, en la ceremonia orquestada por el reputado organizador de eventos Stanlee Gatti (con Elton John entre sus clientes) para Jobs y Charles, la privacidad fue uno de los puntos fuertes, lo que hizo que los curiosos no vieran a la pareja de novios entrando —se cree que por una puerta secreta— a la iglesia de St. Michael and All Angels, decorada con rosas rojas, ramas de haya y alfombras persas para la ocasión.

La despedida de soltera fue en Capri, Italia, donde Eve y sus amigas disfrutaron de un fin de semana soleado junto al mar Instagram

Invitados y damas de honor, también de lujo

Y si al enlace veneciano acudieron famosos como Orlando Bloom, Bill Gates y Kim y Khloé Kardashian, a la boda inglesa entre la hija de Steve Jobs y el jinete Harry Charles, que se calcula que tuvo un costo de unos cinco millones de libras (unos seis millones de euros), asistieron personalidades del mundo del deporte y los medios de comunicación, e incluso hubo representación de la realeza y de la política.

Su carrera en el modelaje empezó a tomar impulso a comienzos de 2022, cuando fue fichada por la prestigiosa agencia DNA Models, lo que marcó un punto de inflexión en su proyección profesional. Instagram

De nuevo, la absoluta discreción imperante en la boda impidió tener fotos de los famosos invitados, pero Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos y amiga de Laurene Powell Jobs, la madre de la novia, fue vista en las celebraciones previas del jueves por la noche en The Bull, un popular pub de Charlbury. También estaba prevista la presencia de la princesa Beatriz de York y su esposo Edoardo Mapelli Mozzi, así como del cantante Elton John, de quien además se rumoreó que actuaría en la celebración. Y si a sus hermanas las invitaron a la boda de Bezos, parece que esta contó con Kourtney Kardashian, que el viernes anterior publicaba en su perfil de Instagram un concluyente carrusel de fotos desde los Cotswolds.

Iniciaron su relación en 2022, compartiendo una pasión común por la hípica y la competición ecuestre

Fueron nueve damas de honor, todas vestidas de satén rojo

Pero, quizás, las invitadas más significativas de la boda de la hija de Steve Jobs fueron otras famosas hijas de: Jessica Springsteen, hija del cantante de Born to Run, y Phoebe Gates, la pequeña del cofundador de Microsoft, estuvieron entre las nueve damas de honor vestidas de satén rojo de la ceremonia. A la lista de herederos multimillonarios en la boda se sumó también Sofía Abramovich, hija del expropietario del Chelsea.

Eve compartió un carrusel de imágenes con su frase “what a weekend with my favorite girls”: apariciones en un vehículo rosa descapotable, momentos en yate, paseos grupales y una foto de una bandeja de fruta con la leyenda “Cheers to love”. Instagram

La despedida fue una escapada relajada pero lujosa en Capri

¿Quién es Eve Jobs, además de la heredera de Apple?

La hija menor del cofundador de Apple, Steve Jobs, y la empresaria y activista Laurene Powell nació en Palo Alto (California) en julio de 1998. Además de ser una modelo reconocida, también es jinete. Si de lo segundo tiene como reconocimiento una medalla de bronce en una prueba por equipos en los Juegos Panamericanos de 2019, en el modelaje comenzó a despuntar tras ser fichada por la agencia de modelos DNA a principios de 2022. Unos meses después, protagonizó su primera portada de una revista de moda, la de Vogue Japón, en la que apareció vestida con ropa de Louis Vuitton, una gran coleta alta y los labios maquillados en rojo intenso. Antes, fue protagonista de una campaña de la firma de belleza Glossier.

Debutó en su primera portada de una revista de moda con Vogue Japón, luciendo prendas de Louis Vuitton Instagram

Eve Jobs es modelo representada por DNA Models desde 2022 Instagram

Eve es jinete competitiva desde niña Instagram

Durante su adolescencia y juventud, Eve Jobs estuvo muy centrada en la equitación, de la que llegó a decir: “Montar a caballo ayuda a mantenerse humilde”. Su pasión por la hípica la une con su reciente marido (medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024), con quien empezó su relación en 2022. Antes, con 19 años, la modelo estuvo con otro jinete, el mexicano Eugenio Garza Pérez.

En cuanto a una posible herencia, según la revista Forbes, la fortuna que dejó Steve Jobs al fallecer tras un cáncer de páncreas en 2011 está valorada en 20.900 millones de dólares. En una entrevista en The New York Times en el año 2020, su madre, Laurene Powell, aseguró que no quería que sus hijos (tuvo otros dos con el magnate) vivieran de la herencia, sino que ganasen su propio dinero. “No estoy interesada en construir sobre el legado de una herencia y mis hijos lo saben. Tampoco Steve estaba interesado en eso. Así que el dinero, si vivo lo suficiente, se acaba conmigo”, dijo entonces.