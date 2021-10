Una experta reveló por qué nunca deberías lavar tus jeans y desató la polémica

Una estilista de celebridades explicó los motivos por los que los jeans no se deberían lavar y mucho menos en el lavarropas. Ranya Batal sostiene que hay una forma -poco conocida- de mantener los pantalones tan limpios como si hubiesen sido lavados.

La “estilista de armario”, tal y como se identifica, subió un video a TikTok con un par de tips sobre lo que se debe hacer -y lo que no- a la hora de dejar los jeans casi como nuevos. El clip fue visto más de 800 mil veces y recopiló cientos de comentarios de gente que estaba a favor y en contra de la práctica que propone la experta.

“¡No laves tus jeans!”, escribió debajo de las imágenes que generaron controversia. La joven reconoce que no todos estarán dispuestos a realizar esta práctica, pero aún así sostuvo que tiene sus motivos. “Sé que es asqueroso, pero confía en mí. No lo hagas”, repitió. El efecto, dijo, se ve en el color de la tela que termina dañándose. “Nunca te quedarán de la misma forma [que cuando los compraste]”, argumento. Enseguida, afirmó que se deben colocar en una bolsa con cierre hermético durante dos días en el freezer. Después de esto, aseveró, los jeans quedarán tan bien como cuando se compraron.

Una experta revela un truco para no lavar los jeans

Después de ver las imágenes, muchos de sus seguidores le consultaron sobre la solución a la hora de que los jeans tengan una mancha en particular o estén extremadamente sucios y que requieran un lavado. “Yo limpio mis jeans cuando hay que lavarlos y en el peor de los casos, los lavo a mano yo misma. Amo mis jeans y los cuido bien”, dijo.

La voz de los fabricantes

A lo largo de los años, la limpieza de los jeans se transformó en un debate que aún no encontró su conclusión definitiva. Algunos opinan que su paso por el lavarropas dependerá de la cantidad de veces de uso; otros aseguran que para quitarles los olores lo más apropiado es colocarlos en el freezer o exponerlos por largas horas al sol, mientras que hay quienes afirman que no hay que lavarlos nunca.

La tiktoker aseveró que basta con meterlos en el freezer durante dos días para eliminar el mal olor y la suciedad

Entre los que sostienen esa última teoría se destaca Chip Bergh. El CEO de la famosa marca Levi’s sugirió que los jeans no deben lavarse nunca. De hecho, él mismo aseguró que no lo hace porque se gastan, según un artículo del sitio español El Economista. El empresario argumenta que, al no lavarlos, los jeans estarán siempre como el primer día y, sobre todo, que a cuanto más uso de detergente y lavarropas, peor será para el medio ambiente.

En tanto, Tommy Hilfiger, fundador de la empresa multinacional estadounidense que lleva su nombre y se dedica al diseño de ropa, aseguró que jamás lava sus jeans. En tanto, el sitio web de Hiut Denim señala que “es mejor dejar la mezclilla (la tela del pantalón) cruda durante seis meses antes de lavarla”. “Cuanto más tiempo la dejes, mejor se verán tus jeans”, señaló.