Una hora de río, 19 años de historias

Hay viajes que no se miden en kilómetros sino en sensaciones. Cruzar el Río de la Plata es uno de ellos. En apenas una hora, la rutina de Buenos Aires queda atrás y aparece otra frecuencia: más calma, más tiempo, otra forma de mirar. Desde hace 19 años. Es una experiencia que une historias y crea momentos únicos para recordar.

Este mes de febrero, la empresa cumple 19 años conectando Argentina y Uruguay con una idea simple y ambiciosa a la vez: acercar países para que las personas vivan experiencias memorables. Historias que empiezan en un barco, continúan en calles empedradas y muchas veces se quedan para siempre en la memoria.

El viaje también es parte del plan

Subirse a Colonia Express no es solo llegar a destino: es empezar a disfrutar desde el primer minuto. La terraza abierta invita a caminar, mirar el río, sentir el viento. No hay apuro. Hay libertad. El barco se convierte en un espacio para frenar, leer, charlar o simplemente observar cómo el agua va marcando el ritmo.

Esa experiencia se construye con decisiones claras: un servicio accesible, promociones reales, un sistema ágil de autocheck-in y una lógica que prioriza el disfrute. Viajar sin complicaciones también es viajar mejor.

Elegir bien es viajar mejor

Colonia Express fue sumando atributos que hoy definen su identidad. Es pet friendly —los perros viajan acompañando a sus dueños durante todo el trayecto—, permite llevar la bicicleta sin costo adicional y se adapta a distintos modos de viajar: en pareja, en familia, con amigos o con mascota.

Hay algo democrático en esa propuesta: precios accesibles, opciones flexibles y un trato cercano que cuida al pasajero. Elegir bien no es solo llegar antes; es sentirse cómodo durante todo el recorrido.

Y también hay lugar para el gusto: el free shop, la cafetería, esos pequeños placeres que hacen que el viaje se sienta como un paréntesis amable dentro de la semana.

Además, Colonia Express cuenta con salidas diarias a ambos países y ofrece diversas alternativas según la preferencia del pasajero, como day tours o paquetes.

Colonia: cambiar de tiempo

Del otro lado del río, Colonia del Sacramento recibe sin estridencias. El Barrio Histórico —Patrimonio de la Humanidad— propone otro ritmo: calles que no corren, piedras que cuentan siglos, silencios que invitan a caminar sin rumbo.

Colonia no se impone, se deja descubrir. Y quizás por eso funciona tan bien como escapada breve: no exige agenda ni checklist, solo tiempo y atención.

Dormir entre viñedos

A pocos minutos del casco histórico, el paisaje vuelve a transformarse. El campo aparece como una extensión natural del viaje. Allí está la Finca del Sacramento, un hotel boutique rodeado de viñedos, naturaleza y calma.

Más que un alojamiento, es una experiencia de pausa. Habitaciones integradas al entorno, mesas al aire libre, copas al atardecer y la sensación de que el día se estira sin pedir permiso. Dormir rodeado de verde, lejos del ruido, es otra forma de llegar.

Seguir cruzando historias

A 19 años de su primer viaje, Colonia Express sigue apostando al mismo sueño: unir dos países, acortar distancias y acompañar a miles de personas en cruces que se vuelven recuerdos. Y este aniversario no es solo un número redondo: vienen sorpresas, nuevas propuestas y más experiencias pensadas para que el cruce siga siendo parte del disfrute.

Porque hay algo que no cambió en casi dos décadas: el deseo de elegir bien cómo viajar. No por nada, se trata de la mejor forma de cruzar.

Más info: https://www.coloniaexpress.com/ar

