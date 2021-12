Una madre supo que su hijo le hizo bullying a un compañero y le dio una contundente lección

Una mamá sintió que se le rompía el corazón cuando descubrió que su hijo de siete años le había hecho bullying a un compañero de la escuela. Ante esto, ella decidió darle una lección a su niño para que de este modo pueda reparar el daño que le había infligido al otro pequeño.

La historia del maltrato y la consiguiente reparación fue relatada por la propia madre del pequeño, que vive en la ciudad de Branson, estado de Missouri, Estados Unidos, en una serie de videos de TikTok, que rápidamente se volvieron virales.

Una madre se entera que su hijo le hizo bullying a un compañero y le dio la lección de su vida

Todo comenzó cuando el hijo de Gilleland llegó a su casa desde la escuela y le contó que un papá lo había amenazado porque él “accidentalmente” le había tirado los anteojos o otro pequeño dentro del bus escolar.

En el video de TikTok, la mujer va contando todo lo ocurrido, a partir de texto impreso y de un primer plano de su propia cara que hace los gestos correspondientes ante cada etapa del relato. “Creí cada palabra que salió de su boca. Estaba muy molesta por el hecho de que un padre amenazara a mi hijo de solo siete años”, expresó.

Luego, al indagar sobre el tema consultando al chofer del transporte escolar, la madre se topó de frente con una verdad que no esperaba, y se sintió “con el corazón roto”. Y es que, el conductor del autobus que lleva a los pequeños a la escuela le contó que, en realidad, su hijo le había quitado intencionalmente los lentes a su compañero y, además, lo había estado empujando por el pasillo del vehículo.

“Él me explicó que este niño es pesado y no puede bajarse del autobús rápidamente. El chofer me contó cómo mi hijo empujaba a este niño por el pasillo porque no se movía ‘lo suficientemente rápido’”, narró la mamá en su video de TikTok.

Finalmente, con gestos de angustia, detalló que fue lo que le había dolido más del accionar de su hijo: “El niño de los anteojos dio la vuelta y le dijo al mío: ‘Voy lo más rápido que puedo’. Y entonces, mi hijo le arrancó los lentes y se los tiró a la parte de atrás del autobús”.

Tras admitir que se horrorizó al descubrir esa verdad, Gilleland decidió visitar a la familia del niño que había recibido el maltrato. Allí supo que el papá del niño no había amenazado en lo más mínimo a su pequeño. Solo le preguntó por qué le había tirado lejos los anteojos.

La mujer explicó que el accionar de su hijo le dolió doblemente por su propio pasado. “Yo recibí bullying en la escuela por mi peso, y no apruebo ese comportamiento, no es algo que pueda tolerar. No sé dónde ir ni que hacer desde aquí, obviamente estuve haciendo algo mal”, dijo.

Finalmente, la mujer habló de la determinación que tomó ante la actitud de su hijo: “Se disculpará e invitaremos al niño a jugar”.

La repercusión de los videos de Beth Gilleland

En otro video en TikTok, la madre le dedicó unas palabras al pequeño que sufrió el maltrato: “Lamento mucho que mi hijo te haya hecho sentir mucho menos de lo que sos. Sos uno de los chicos más dulces que conocí, con un gran corazón y lleno de vida”.

Después de publicar los clips, que fueron vistos por miles de personas, la mujer recibió mucho apoyo de otros padres, quienes le aseguraron que no era culpa suya y le agradecieron por tratar de arreglar la situación.

Beth, que de niña fue maltratada por su sobrepeso, habló con su hijo llorando acerca de lo mal que se sentía la persona que recibía bullying y él reflexionó y cambió su actitud Facebook / Beth Gilleland

“El hecho de que no culpaste al otro niño y no actuaste como si el comportamiento de tu hijo estuviera bien, muestra lo increíble que sos como madre”, escribió un usuario. “Si todos los padres reaccionaran así cuando se enteran que su hijo es un bravucón en lugar de defender el comportamiento de su hijo, tendríamos menos bullying”, agregó otro.

En un posteo posterior en su cuenta de Facebook, la propia Gilleland se mostró sorprendida por la repercusión que tuvieron sus videos y dio más detalles sobre lo que ocurrió con su hijo y el niño que había sufrido su maltrato. “Ambos encontraron que tienen mucho en común. Ahora se sientan juntos ahora en el autobús y pasan el rato juntos. Él lo llama ‘su mejor hermano’”, describió.

En la misma publicación la mujer contó cómo fue la charla que tuvo con su niño, en cuanto supo que maltrataba a su compañero. “Bentley y yo tuvimos una conversación muy larga sobre cómo me hicieron bullying a mí. Cómo me dolió a mí eso. Él esa noche me dijo ‘mamá, me voy a portar mejor. Por favor, no llores más’. Y, en efecto, él ha sido un niño mucho mejor”, concluyó.