Así fue el encuentro entre Zaira Nara, Pampita y Benjamín Vicuña luego del escándalo del Wandagate

El lunes por la noche, un evento organizado por una conocida firma en el Teatro Colón convocó a diversas personalidades, entre las que se destacaron Benjamín Vicuña, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Zaira Nara. Si bien la mayoría de las celebridades invitadas dijeron presente, una ausencia provocó todo tipo de reacciones: la de Eugenia ‘la China’ Suárez.

La actriz, quien recibió el rechazo de Zaira por la polémica que protagonizó con el futbolista Mauro Icardi, no asistió a la gala realizada por Carolina Herrera, marca en la que protagonizó su última campaña.

A través de Instagram, la cuenta @chusmeteando1 se encargó de difundir la noticia y abrió la polémica. “Está el evento de Carolina Herrera. Está Pampa, Zaira y Vicuña. La China era una de las protagonistas de la última campaña, y al parecer no está”, fue el mensaje que le envió una usuaria y posteriormente replicado en las stories. Minutos después, compartieron las imágenes que corroboraban la información.

La China Suárez no asistió al evento que tuvo la presencia de Benjamín Vicuña, Pampita y Zaira Nara Instagram

“¿La bajaron?”, fue el interrogante que agregó la cuenta en otra publicación, haciendo alusión al faltazo de la ex Casi Ángeles y con la referencia del trabajo que realizó tiempo atrás en una campaña para la firma. “Ella había participado en una campaña para Carolina Herrera”, escribieron.

La última campaña que hizo la China Suárez para Carolina Herrera Instagram

Por su parte, Zaira se mostró muy cerca de Benjamín Vicuña. También se sacó fotografías con Pampita, quien mantiene una cordial relación con Suárez en la actualidad. Con un vestido rojo, la exconductora de Morfi (Telefe) se lució en la gala y se robó todas las miradas.

La cuenta compartió algunas imágenes del evento en el que se encontraron las celebridades Instagram

Zaira Nara habló de su encuentro a solas con la China Suárez

“Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, relató Zaira el lunes pasado en el programa Flor de equipo (Telefe), donde en una charla con Marcelo Polino, por primera vez habló de la polémica que tuvo como protagonista a su hermana Wanda, su cuñado Mauro Icardi y Suárez.

Allí dio detalles del vínculo que tenía con la actriz antes de que estalle el escándalo. “Yo no soy la amiga, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades”. Al escucharla, el periodista quiso saber qué esperaba de la ex Casi Ángeles en el encuentro y Zaira respondió: “Quería escucharla. No quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional, o ver qué postura tenía uno o el otro”.

Zaira Nara habló en Flor de equipo sobre el vínculo que tenía con la China Suárez antes de la polémica que protagonizó con su hermana Wanda Capturas

Sobre el lugar donde se dio el encuentro, la modelo explicó que fue en la casa de la China: “Me parece que es lo que tenía que pasar”. Y, para cerrar, contó cuál fue su intención con el encuentro: “Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Si tenía dudas sobre ciertas cuestiones quería aclararlo con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella”.