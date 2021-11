Una marca de nacimiento del bebé de su mejor amiga le reveló una cruel verdad

Una mujer de Arizona, Estados Unidos, que fue la compañera de parto de su mejor amiga, descubrió con horror que su propio esposo era el padre del bebé recién nacido. Logró develar el engaño por un detalle particular: una rara marca hereditaria en el cuello de la niña que era idéntica a la del hombre infiel.

Hailey Custer, de 28 años, madre de cuatro hijos de Wickenburg, quedó desconsolada después de descubrir que su esposo, Travis Bowling, de 36, la engañó con su mejor amiga. Pero eso no fue lo único, ya que su ahora exmarido también tuvo varias amantes durante los seis años que estuvieron casados. Fruto de eso, él tuvo dos hijos extramatrimoniales.

Custer y Travis estuvieron casados seis años y tuvieron cuatro hijos

“Escuché rumores de que mi amiga estaba embarazada y no tenía hogar, así que me acerqué a ella. Sentí la necesidad de ayudarla”, manifestó la mujer en declaraciones a la agencia de noticias Caters. En ese sentido, y ya dando detalles de su descubrimiento, agregó: “Acabábamos de llegar a casa del hospital y estaba cambiando al bebé y cuando ella giró el cuello y el defecto congénito apareció. Cuando son bebés, es muy difícil de ver y no lo estaba buscando.”

Al describir el impacto que le sobrevino, continuó: “Cuando me enteré, mi amiga estaba parada a mi lado, la miré y me di cuenta. No pudo decir nada, simplemente dejó caer la cabeza y miró al suelo y yo lo supe. No nos dijimos nada. Estaba muy conmocionada al principio. Ni siquiera pude procesar lo que había sucedido, fue casi como una etapa de dolor”.

Al dar detalles de la relación de amistad que la unía con la mujer, señaló: “Estuve allí para ella en cada paso del camino. Incluso en el hospital usé la muñequera de papá y cuando ella recibió su epidural, se recostó sobre mí. De hecho, le di al bebé su primer baño”.

Custer acompañó a su amiga a la sala de partos

Si bien en un primer momento Custer quedó conmocionada, luego decidió perdonar a su amiga y a su exmarido, con quien en la actualidad tiene una buena relación por el bien de los hijos que tienen en común.

“Para mí, estuve un poco en estado de shock. Caminé afuera cuando me enteré por primera vez y simplemente recé”, aseguró. La mujer compartió parte de su historia en un video en TikTok que superó los tres millones de visualizaciones.

Su marido la engañó con más de treinta mujeres y tiene dos hijos extramatrimoniales

“He tenido uno o dos comentarios de hombres narcisistas que escribieron algo así como ‘si hubieras cuidado a tu hombre, él no habría hecho trampa’”, mencionó Custer. Pese a los mensajes negativos, rescató: “La mayoría fueron de apoyo para mí. Es enorme para todos saber que encontré el perdón para mí”.