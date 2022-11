Una mujer abrió el debate al hablar sobre la maternidad: “La odio, es una estafa”

escuchar

La maternidad es, para muchas mujeres, la etapa más soñada y anhelada de sus vidas; sin embargo, para otras es un fuerte cambio de vida que viene acompañado de un sentimiento de frustración. Ese es el caso de Nikki Muñoz, una mujer que compartió a través de su cuenta en TikTok el proceso de maternidad que afronta luego de dar a luz a su bebé. Sin embargo, fue honesta con lo que siente y aseguró que la crianza es una “estafa”.

Hace unos meses, la mujer compartió un video donde enumeró todas las cosas que no le gustaban de ser madre: “tener que alimentar y hacer eructar a su hijo, hacerlo dormir, tener funciones predeterminadas, revivir el mismo día todos los días, abrazarlo todo el tiempo, andar de puntillas en su propia casa y prestarle atención durante largos períodos de tiempo”.

Mujer habló sobre la maternidad

Luego de todo esto, Nikki admitió que detestaba ser madre: “La maternidad apesta y lo odio, y sabía que lo odiaría, y lo odio”, aseguró en la primera grabación que hizo sobre el tema y que cuenta con más 285 mil reproducciones.

Aunque ese primer video generó polémica en la red social, no se detuvo y hace unos días publicó uno nuevo donde actualizó cómo va con su rol de madre. Allí admitió que el primer video lo hizo cuando apenas se enfrentaba al mundo de la maternidad, pero que ahora si siente más familiarizada con el trabajo.

A pesar de que afirmó sentirse más habituada a su rol de madre, reiteró que todavía odia el papel: “Tiene casi cinco meses y todavía apesta, todavía lo odio. La maternidad no es para todos, y no me malinterpreten, soy increíble en eso, no sé cómo, no pensé que lo sería. Soy jodidamente fantástica en eso. ¿Me gusta? No, no. Pero soy buena en eso”, dijo.

Nikki admitió que sus palabras podrían generar miedo en mujeres que piensan tener hijos y aseguró que no tenerlos ahorra dinero y permite dormir más, pero enfatizó que es importante no dejarse influenciar por lo que se ve en redes sociales. “No dejes que te influencie. No soy nadie. Haz lo que quieras. Tener hijos, no tener hijos… No sé”, señaló.

Soñaba con ser madre, gastó 100 mil dólares en lograrlo pero ahora se arrepiente: “Es una pesadilla”

Una mujer que quedó embarazada a los 44 años comparó la maternidad con una “pesadilla” debido a que admitió sentir “resentimiento” y “horror” después de dar a luz. Alice Mann, que prefirió usar un pseudónimo para contar su historia, había soñado durante mucho tiempo con ser madre, tanto que decidió congelar sus óvulos cuando cumplió 36 años, tras romper con una relación de once años.

Cuando cumplió 40 años, decidió utilizar el esperma de un donante para tratar de concebir por sí misma, pero al poco tiempo conoció a alguien con quien formalizar y soñar con una familia. Sin embargo, la pareja tuvo que enfrentar una fecundación in vitro, un embarazo natural y un aborto espontáneo.

Cuando todos sus esfuerzos no dieron resultados positivos, la pareja decidió recurrir a una donante de óvulos y Alice logró quedar embarazada en su octava fecundación in vitro a los 44 años.

La mujer sintió culpa al descubrir que la vida con un recién nacido era una pesadilla Unsplash

Según el Daily Mail, Alice recordó haber experimentado una “cesárea relativamente sencilla”, pero admitió que “no sintió esa oleada de amor” cuando colocaron a su hijo sobre su pecho. “Sobre todo sentí incredulidad de que después de tanto tiempo, aquí estaba, era nuestro, éramos padres”, explicó.

Igualmente, al principio, ella se maravilló del milagro, pero después de unas semanas admitió que no estaba sintiendo asombro, sino más bien “resignación, resentimiento, horror y miseria”.

