Una mujer descubrió un video suyo en Pornhub y creó una app para ayudar a otras víctimas

Una mujer china de 25 años descubrió que un video en el que ella aparecía fue publicado en la página Pornhub sin su consentimiento. Así lo informó el South China Morning Post.

“Me llamó un amigo y me dijo que estaba en este sitio de pornografía. Por supuesto, mi primera reacción fue que debía ser un error. ¿Cómo podía ser yo?”, contó la mujer, que pidió permanecer anónima y que se la mencionara como Tisiphone -una de las tres diosas griegas relacionadas con el espíritu de la venganza-.

Lo que sucedió

Pero cuando abrió el enlace su corazón dio un vuelco y se hundió en la incredulidad al verse a sí misma en un video íntimo filmado sin su consentimiento mientras ella vivía en Estados Unidos.

“El incidente ocurrió hace quizás siete años. Era muy joven, una adolescente... No tenía idea de que ese monstruo me había filmado en secreto hasta que vi mi video en Pornhub”, dijo Tisiphone al periódico chino. “Fue realmente devastador. Me considero una persona muy fuerte y bien educada, pero ese fue el momento en el que literalmente me detuve y pensé: ‘No puedo vivir más. No quiero vivir más’”.

La página de inicio del sitio Alecto

Luego fue al techo de su edificio y trepó por la cerca. “En ese momento, era para mí la única forma de salir de esto, porque estaba muy avergonzada y asustada. Sentí que el mundo entero me traicionó”, dijo Tisiphone, y agregó que solo la disuadía pensar en cuánto dolor soportaría su familia si la perdían. “Sobreviví, apenas”, dijo, recomponiéndose.

El contraataque

Tisiphone, que trabajó para el equipo de políticas de contenido de una destacada empresa de tecnología de Estados Unidos, ahora se dedica al contraataque con el desarrollo de una aplicación de reconocimiento facial llamada Alecto Artificial Inteligence -el nombre de otra de las deidas griegas relacionadas con la venganza-. La idea del emprendimiento, que espera lanzar antes de fin de año, es ayudar a miles de víctimas como ella a encontrar sus imágenes online.

Alecto AI escanea los rostros de los usuarios y luego buscando sus imágenes en Internet. “Estamos provocando que la inteligencia artificial esté más centrada en el ser humano”, dijo Tisiphone y agregó que las herramientas disponibles actualmente no son de fácil acceso y son vulnerables a ataques.

Los avances del caso

Mientras trabaja en Alecto AI, Tisiphone lucha en su propio caso. Después de enterarse del video de ella, le pidió a una amiga en Estados Unidos que se acercara a las autoridades en su nombre. Pero, a pesar presentar un informe policial allí, rápidamente se dio cuenta de que denuncias como la suya no son una prioridad para las autoridades. “Incluso cuando presentas pruebas, la mayoría de las veces, no se hace justicia. Es realmente frustrante y duele mucho”.

Tisiphone tuvo que intentar por su cuenta eliminar el video de unos diez sitios web, incluido Pornhub. Pero finalmente encontró un estudio de abogados dispuesto a tomar su caso. “El servicio legal que estoy usando ahora es porque me puse en contacto con un amiga mía que fue a la Facultad de Derecho en Harvard. Encontró dentro de su red a alguien a quien le importaba”, contó Tisiphone. “Tenés que tener conexiones… Soy bien educada, hablo tres idiomas y estoy en esta situación. Imagínense lo difícil que es para algunos adolescentes o para alguien que no es tan educado como yo, imagínense a una joven indefensa. Soy afortunada e, incluso para mí, la situación no se ve tan bien”.

La mayor parte del contenido íntimo de Tisiphone se ha eliminado, con la excepción de un video alojado en un sitio web turco. “Mis abogados están haciendo todo lo que pueden... Ese es un sitio web que se filtra, realmente no se puede encontrar un administrador y no se puede hacer cumplir la ley estadounidense. Es realmente frustrante”.

Su equipo legal está tratando de recuperar los derechos de autor del video del perpetrador. “Necesitamos un cambio de legislación. Si le robaron el contenido o se lo quitaron sin su consentimiento, automáticamente debe poseer la propiedad intelectual”, dijo. “Muchas cosas deben cambiar, y eso es lo que estoy tratando de hacer con Alecto AI, porque esta situación ha surgido por la tecnología y solo puede resolverse a través de la tecnología”.

LA NACION