Inventó el huevo de Pascua salado a base de sánwiches de miga y no para de vender

El producto es ovalado, pero la idea resultó ser redonda. Valeria, una usuaria de TikTok que además tiene un emprendimiento de catering, creó, hace pocos días, lo que ella misma llamó “el huevo de Pascua salado”. De inmediato, la original creación de esta tiktokera de 38 años se volvió un hecho viral en las redes sociales. También se convirtió en un elemento gastronómico de alta demanda para su autora, que asegura que no da abasto con los pedidos en estos tiempos previos a la Semana Santa. Incluso, está pensando en tomar más personal para satisfacer los encargos de los clientes.

“Estoy super sorprendida, anonadada, feliz, esto es todo una locura”, dice Vale, a cargo de la empresa familiar Vale Rose Catering, a LA NACION. Su sorpresa tiene que ver con que el video que subió en TikTok, en el que presentó en sociedad al huevo de pascua salado, con un pequeño paso a paso para su elaboración. El clip alcanzó en pocos días más de cuatro millones de visualizaciones, cientos de mensajes de congratulación por su original idea y un sinfín de pedidos: en tan solo una semana, cuando se publicó el video, recibió 20 pedidos solo de ese producto.

El huevo de Pascua salado, un producto que se volvió furor en TikTok

Vale, que se dedica al catering hace unos 10 años en la zona de Wilde, y que se define como “una humilde madre emprendedora”, dice que la génesis de este producto que hoy es el furor en las Pascuas se dio de manera espontánea luego de una cena familiar. “Básicamente, en una reunión, cuando repartí los huevos de chocolate, surgió la idea de que a mi cuñado no le gustaba lo dulce y entonces dije: ‘Para él, tendría que haber hecho un huevo de Pascua salado”.

No pasó mucho tiempo entre esa cena, que fue la de los ñoquis del 29 de marzo, y el paso a la acción. Un día después de esa jornada familiar, la tiktoker gastronómica decidió lanzar su idea, prácticamente en vivo, en su cuenta de esta plataforma, que abrió tímidamente en tiempos de pandemia y que poco a poco fue sumando seguidores. “Como lo creé, lo lancé. Hice el huevo mientras iba grabando el video y lo subí, incluso antes de probarlo. Una locura total, porque siempre pruebo todo lo que hago”, relata.

La versión de huevo de Pascua salado hecha con pan negro, crudo y quesa también fue furor

Las repercusiones de ese posteo llegaron inmediatamente. Además de los “Me gusta” y de las millones de visualizaciones, comenzaron a multiplicarse los pedidos. “Gracias a Dios hay mucha demanda, no doy abasto a contestar los mensajes. Estoy sumamente agradecida, no lo puedo creer. En 10 años no me pasó nunca esto y pienso en contratar gente para hacer los envíos. Y también para la elaboración”, asegura, contenta, Vale.

El secreto del huevo de Pascua salado

Con solo ver el video en la cuenta de Vale Rose Catering, y en sus apenas 10 segundos de duración, es posible reconocer el por qué del boom del huevo de Pascua salado. Sucede que el producto es una reversión muy original de una de las pasiones gastronómicas de los argentinos: el sándwich de miga.

En las imágenes se ve que las manos de Vale ponen un pan de miga en un molde ovalado, agregan luego jamón, queso, mayonesa, y otras capas de pan de miga, hasta formar el producto completo. Luego, se le añade al huevo un reborde de mayonesa y un adorno alusivo a las pascuas, también con un toque de mayonesa alrededor.

Los huevos salados se entregan en su propia caja, con cubiertos de bambú y pueden ser personalizados Instagram / @valerosecatering

La emprendedora cuenta que aprendió a cocinar de chiquita observando a su abuela y a su mamá, dice que siempre apuntó al sabor casero y a distinguirse con sus productos. “En el detalle está la diferencia”, es el lema de su emprendimiento, y hay un detalle de sus huevos de Pascua salados, que es más bien un misterio, y que ella no piensa revelar. Así, cuando habla de los ingredientes en esta elaboración, enumera: “Jamón, queso, pan de miga, y lo que uso para humedecer el pan, que es una receta exclusiva y secreta”.

Vale exhibe con orgullo su invento: el huevo de Pascua salado Gza. Vale Rose Catering

Luego, la tiktoker asevera que ese ingrediente oculto es el que la salva de posibles plagios futuros. “Muchos podrán hacerlo (el huevo), pero de ahí a igualarlo, hay un paso grande”, dice, con orgullo.

Valeria ya hacía tortas saladas con ingredientes similares, y también roscas saladas, pero el huevo es un modelo 2022. Y puede hacerse en diferentes versiones, tal como ocurre con los sándwich de miga. De hecho, en otro video de TikTok la mujer muestra uno que hizo con pan negro, jamón crudo y queso, y al que le sumó un adorno con la figura de Diego Maradona.

Así es por dentro el huevo de Pascua salado

“¿Hay algo más argentino que el Diego y el sándwich de miga de pan negro, crudo y queso?”, escribió en el posteo la emprendedora, y asegura a este medio que la figura del 10 se debía a que muchos de los huevos se pueden personalizar con todo tipo de detalles. “Eso hace que cada huevo sea único e inigualable”, añade.

Esta creadora también hace, entre otras cosas, desayunos personalizados, tortas de cumpleaños, empanadas y huevos de pascua de chocolate. Con respecto a estos últimos, otrora estrellas gastronómicas de la Semana Santa, la tiktoker confiesa que, en los pedidos de los clientes, “este año han quedado un poco relegados, se los llevaron puestos los huevos salados”.

Los huevos de Pascua salados reversionan el viejo y querido sandwich de miga, pero el pan está untado con un ingrediente secreto, según asegura su autora Instagram / @valerosecatering

Sobre el final, Vale cuenta cuál es el precio de estos huevos salados, que vienen dentro en una elegante caja y con cubiertos de bambú, y que pueden ser personalizados. “Salen 1200 pesos”, apunta, y enseguida agrega: “Pero solo hasta el domingo, porque están en promoción”.