Robert Kennedy Jr. fue filmado mientras capturaba dos serpientes en un patio y el video se hizo viral

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se volvió viral este martes tras publicar un video en el que aparece capturando dos serpientes en el patio de una vivienda. “Remoción de un par de ‘Black Racers’ del patio del Dr. Oz”, escribió el funcionario junto a las imágenes, que compartió en la red social X.

En la grabación se ve a Kennedy descalzo, vestido con camisa y pantalón, mientras intenta atrapar con sus propias manos a dos ejemplares de “corredoras negras”, una especie no venenosa ni peligrosa para los humanos, según explicó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos a la BBC.

Durante la secuencia, las serpientes se resisten a ser atrapadas mientras la actriz Cheryl Hines, esposa de Kennedy, filma la escena y comenta con preocupación: “Bobby, por favor” y “¿Por qué hace esto?”. Una vez que logró sujetarlas, el funcionario mostró las serpientes a cámara e incluso sonrió mientras esquivaba las mordidas.

Robert Kennedy Jr. fue filmado mientras capturaba a dos serpientes en un patio y el video se hizo viral

La grabación tuvo lugar en la casa del Dr. Oz, actual director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, organismo que integra el Departamento de Salud encabezado por Kennedy.

Días atrás, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida había pedido a la población mantenerse alejada de las serpientes durante la primavera, período en el que suelen mostrarse más activas.

No es la primera vez que Kennedy protagoniza una escena viral desde que integra el gabinete estadounidense. En diciembre pasado, sorprendió al realizar veinte dominadas en el aeropuerto Ronald Reagan, en Virginia, en una iniciativa destinada a promover la actividad física antes de los vuelos.

Robert Kennedy sorprendió a turistas al hacer dominadas en pleno aeropuerto y se volvió viral

La demostración fue realizada junto al secretario de Transporte, Sean Duffy, como parte de una campaña oficial orientada a fomentar hábitos saludables en los viajes aéreos.

En ese contexto, Duffy instó a aeropuertos y aerolíneas a ofrecer opciones de comida más nutritivas, incorporar áreas de ejercicio y sumar espacios familiares, como salas de lactancia y sectores de juegos para niños.

“No se trata de mandatos ni requisitos. Es una conversación sobre cómo hacer que viajar sea un poco mejor”, afirmó el funcionario.

Quién es Robert Kennedy Jr.

El abogado ambientalista, miembro de la reconocida familia Kennedy e hijo del exsenador y fiscal general Robert F. Kennedy nació en 1954. Desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito legal y activista, especialmente en causas vinculadas al medioambiente, la salud pública y la regulación de industrias contaminantes.

A partir de los años 2000, Kennedy amplió su visibilidad pública no solo por su labor ambiental sino también por su postura crítica frente a las agencias regulatorias y a determinadas políticas sanitarias.

Con los años, estas posiciones lo llevaron a confrontar con el establishment científico y político, lo que generó un perfil controvertido dentro del Partido Demócrata. Su discurso, enfocado en la desconfianza hacia los laboratorios y la defensa de libertades individuales lo acercó a sectores heterogéneos, desde libertarios hasta independientes.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Mark Schiefelbein - AP

A nivel político, Kennedy lanzó su candidatura presidencial en 2024 primero como demócrata y luego como independiente, una movida que buscó capitalizar su apellido histórico y su presencia mediática.

En 2025, ya integrado como funcionario en la administración de Donald Trump, sumó notoriedad por su participación en campañas oficiales relacionadas con la salud y el bienestar, donde adoptó una postura enfocada en hábitos físicos, alimentación y estilo de vida.