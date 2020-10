Un matrimonio inició el trámite para refinanciar su hipoteca y se llevaron la peor sorpresa de todas Crédito: Mirror

A través de un crédito del gobierno del Reino Unido, un matrimonio joven compró en 2014 su primera casa de tres dormitorios en Bradford, a 330 kilómetros al norte de Londres. Pagaron por ella 130.000 libras esterlinas (170.000 dólares). Seis años después, con la llegada de los hijos, la familia decidió que era tiempo de mudarse. Para ello pidieron una valuación fiscal de su propiedad. Y la respuesta fue la peor.

Christian (34) y Stephanie (29) Oliver decidieron refinanciar la hipoteca de su casa de tres dormitorios para poder acceder a una más grande. Para ese trámite debieron solicitar una valuación del inmueble. Para su sorpresa, según el estado la casa no vale nada.

¿Qué sucedió? Los Oliver descubrieron que la empresa constructora Sherwood Homes había incurrido en una falta grave. Según los registros, no podían refinanciar la hipoteca por su casa no había sido edificada según las regulaciones vigentes.

Pero los Oliver no son los únicos que padecen esta devaluación atroz de su propiedad. Como publica Mirror, otras 13 familias han contado sus historias en Rip Off, un programa de la BBC que recopila situaciones de estafa o engaños comerciales.

Adeel Azfal tiene 27 años y vive junto a su pareja y su pequeña hija Anya. Compraron su casa en junio de 2016 por 175.000 libras esterlinas. Y se encuentran en la misma situación que sus vecinos los Oliver.

"Somos una familia joven. Mi pareja no trabaja de manera que nos instalamos aquí con la idea de que sería nuestro hogar definitivo. Cuando nos dimos cuenta que no vale nada entramos en shock. Debo cerca 150.000 libras de hipoteca y voy a pagar por una casa que no vale un centavo", denuncia Azfal.

Uno de los principales problemas es que todo el vecindario está construido sobre lo que alguna vez fue un vertedero de desechos. Si bien el lugar dejó de cumplir esta función ha 40 años, las autoridades gubernamentales sostienen que las toxinas de gas metano, si se combinan con otros gases, pueden resultar letales.

Para remediar dicha situación, los constructores debían colocar una membrana protectora debajo del piso de cada casa. Sin embargo, los residentes no tienen pruebas fehacientes de que el material haya sido instalado.

Otro de los damnificados es Hamid Khan. En 2016 compró una de las casas del emprendimiento en 180.000 libras esterlinas.

Khan asegura que la membrana sí fue instalada correctamente, pero ante la falta de documentación respaldatoria, hay una única manera de probarlo. "Solo se puede verificar rompiendo el piso de la casa. No tiene sentido. Si estás cerca de un relleno sanitario y tenés que instalar una membrana y tenés que hacerlo de manera correcta. Es algo inaudito", asegura.

Ante la situación que engloba a todos el vecindario, los propietarios han tomados distintas medidas al respecto. La familia Oliver y el señor Azfal aseguran que los representantes legales de la firma negaron haber incurrido en negligencia, pero aceptaron pagar un monto de dinero para terminar la obra. Por su parte, Khan ha iniciado acciones con la defensoría del pueblo local.

Entrevistados por el programa televisivo, un representante del gobierno de Bradford aseguró que los residentes habían sido estafados por los constructores. Además, sostuvieron que se habían puesto en contacto con las familias damnificadas para asistirlas en los trámites futuros.