Viajaba en avión, un niño empezó a saltarle al lado y la respuesta de la madre fue inesperada

Los vuelos en avión o los traslados de larga distancia en un ómnibus son motivo para distenderse. De cara a emprender un viaje sea por trabajo o vacaciones, las personas suelen armarse un plan para contemplar las horas que estarán a bordo y buscan, mediante la lectura o la música, que la estadía sea amena.

A raíz de esta circunstancia, las personas se ubican en sus respectivos asientos e intentan ser amables con el prójimo, así el viaje no se convierte en una tortura, como así le sucedió a una mujer en los Estados Unidos. En esta ocasión, según una publicación de la red social Reddit, la protagonista de esta historia debió convivir, en un avión, con una mamá y su hijo, el cual tuvo una actitud fuera de lo común y complicó el panorama.

Instalados en la fila de asientos del avión, la madre se colocó contra la ventanilla, el hijo en el medio y la mujer que contó la historia sobre el costado que da al pasillo. Con el viaje en marcha, el niño decidió desabrocharse el cinturón de seguridad y pararse en el asiento para dar saltos sobre el. Como si fuera poco, su voz empezó a sonar más fuerte e interrumpió la tranquilidad.

Una mujer denunció la reacción desmedida de un niño en medio de un vuelo Freepik

En primer lugar, la pasajera en cuestión intentó cruzar miradas con la madre, a quien la describió como “una persona de 20 años”. Sin éxito, debido a la postura que tenía de estar mirando constantemente el celular, sin prestar atención a lo que ocurría a su alrededor, esperó un tiempo prudencial con la idea de que el niño “se canse” y deje de saltar.

“Ocupate de tus asuntos”

Con una situación que se tornó insostenible, esta persona, de la cual no se develó su identidad en Reddit, explicó cómo continuó el viaje que se convirtió en una pesadilla: “Pensé que tal vez después de 10 minutos el niño se cansaría y se sentaría, pero no lo hizo. Toqué a la madre en el hombro y le dije que debería cuidar a su hijo y decirle que se sentara. Me miró mal y me dijo que me ocupara de mis propios asuntos”.

Ante esto, los usuarios en las redes sociales empezaron a establecer su postura en el caso. Por una parte, algunos se pusieron del lado de la madre, pero establecieron como un límite el comportamiento del hijo. En cuanto a sur reacción, varios coincidieron que debió derivar el asunto a los comisarios de abordo.

“Lo siento por los padres que están tratando de calmar a sus hijos, pero no tengo tiempo para que alguien juegue con el teléfono en lugar de tratar de calmar a un niño”; “No me involucro. Habría llamado a la azafata para que se ocupara de eso” y “Tengo un niño de tres años y eso simplemente no es aceptable. Sin mencionar que si te encuentras con una turbulencia, ese niño se lastimará la cabeza”, fueron las menciones más destacadas.

LA NACION