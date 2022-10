“Congelada en el tiempo“: fue fotografiada por Google Street View en el mismo lugar nueve años después

Hace quince años el buscador de Internet más popular presentó una funcionalidad que captó la atención de todo el mundo: Google Street View. Se trata de un mapa en tiempo real que permite conocer las ciudades gracias a una cámara que muestra y actualiza la vista desde las calles, capturada con fotos reales en 360 grados. Si bien no todas las personas estuvieron de acuerdo con que el frente de sus casas o establecimientos fueran exhibidos, la empresa consiguió un permiso especial para realizarlo y cumplió con todos los requisitos de privacidad. De esta manera, surgieron cientos de curiosidades y cuestiones insólitas, como el caso de una mujer que fue captada exactamente en el mismo lugar, nueve años después.

La protagonista en cuestión es Leanne Cartwright, de 41 años, quien se mostró sorprendida por este hecho en las redes sociales. En la primera captura, que data de abril de 2009, se la ve parada en una esquina de la ciudad Carlisle, en Inglaterra, con una bolsa en cada mano. La segunda tuvo lugar en agosto del 2018, cuando el auto de Google Maps la registró en el mismo sitio y con la misma pose.

La primera vez, Leanne fue capturada por las cámaras en Carlisle, Cumbria, en 2009 (Imagen: Noticias Kennedy/Google Maps)

Leanne, que se desempeña como funcionaria pública, fue la encargada de dar a conocer las imágenes en su cuenta de Facebook y recibió cientos de reacciones. En diálogo con el medio británico Mirror, dio detalles de cómo descubrió esta peculiar casualidad.

“Es como si estuviera congelada en el tiempo. Estoy parada exactamente en la misma losa de pavimento y todavía tengo una bolsa en cada hombro. Es tan divertido, pero tan extraño. Yo vi el auto la primera vez que pasó, así que cuando se publicó la fuimos a observar… Cuando me visualicé, pensé que era bastante divertido y no me importó en lo absoluto”, relató.

Acto seguido, aclaró que fue su esposo, de nombre Richard, quien se percató en 2019 que fue capturada por una segunda vez. “Él lo vio mientras estaba en el trabajo porque buscaba la primera foto donde aparezco. Me la iba a enviar y ahí es que se dio cuenta de que estaba de vuelta… Cuando la vi, pensé que era realmente extraño. Ni siquiera había visto el auto en ese momento, así que me quedé estupefacta”, aseguró.

Por otro lado, sostuvo que se sorprendió al ver la repercusión que provocó en la plataforma creada por Mark Zuckerberg: “No conozco a nadie más a quien le haya pasado, tuve muchos Me gusta y la mayoría mencionó que soy una ‘viajera en el tiempo’. Fue divertido leer las reacciones”.

Nueve años después, fue fotografiada exactamente en el mismo lugar (Imagen: Noticias Kennedy/Google Maps)

En otra artista de la entrevista, dijo que tiene pensado buscar el auto de Google en la próxima ocasión que se presente: “Si lo veo, tendré que estar en el mismo lugar. Nunca se sabe, podría estar allí la próxima vez”.

Entre los detalles de las postales, contó que la primera se dio durante su traslado al trabajo, alrededor de las ocho de la mañana. En cuanto a la segunda, indicó que fue durante la hora del almuerzo. Si bien Google Street View volvió a aparecer en el lugar en septiembre de 2020, la mujer no estuvo presente porque trabajaba en la modalidad de home office, a raíz de la pandemia por el Covid-19.

Por último remarcó que, en la actualidad, cada vez que pasa por el sitio, sonríe: “Me pasa cada vez que hago el cruce”. Asimism, dijo que se entretuvo al realizar la comparación entre ambas imágenes: “Muestra cómo cambió mi moda personal desde 2009″.

Leanne en la esquina donde fue por las cámaras de Google Mirror

Hasta el momento, el posteo tiene más de 700 Me gusta y cientos de comentarios por parte de los usuarios. “Eso es realmente loco y genial al mismo tiempo” y “Lo siento, pero es absolutamente increíble”, fueron solo algunos de los mensajes más destacados que le dejaron al posteo.