Video: el aterrador encuentro de dos pescadores con un gigantesco tiburón blanco

Dos hombres que estaban pescando en Catherine Bay, en el oeste de Australia, se llevaron el susto de sus vidas cuando un enorme tiburón blanco se dirigió hacia ellos.

En el video que rápidamente se volvió viral se puede escuchar a uno de los hombres decir: “Mierd..., eso es una bestia. ¡Va al motor!”.

En declaraciones al Nine News, Jordan Marshall, uno de esos pescadores, admitió: “En realidad, fue bastante abrumador. Mi compañero era un poco más juguetón que yo, acariciando el agua y haciendo ese tipo de cosas”. Paul Marriot dijo que había estado “pescando un par de salmonetes, tratando de acercarlo”, pero el tiburón no estaba interesado.

Un enorme tiburón blanco sorprendió a dos pescadores

“Para ese momento ya habíamos bebido un par de cervezas, así que lo dejamos ir y hacer lo suyo”, agregó Marriot.

Otro tiburón, el mismo susto

A principios de este año, un fotógrafo en los EE.UU. logró capturar imágenes de un gran tiburón blanco moviéndose a un ritmo desconcertante. Matt Larmand estaba en Capo Beach, California, en febrero de este año con su drone cuando vio al tiburón y comenzó a filmar. Larmand le dijo a For the Win: “Iba a por lo menos a 20 kilómetros por hora. Iba a toda velocidad. No estoy seguro de qué lo impulsó a acelerar de esa manera; nunca había visto a uno hacer eso”.

Chris Lowe, director del Laboratorio de Tiburones de la Universidad Estatal de California, afirmó que el tiburón “probablemente estaba asustado después de ver la sombra del dron”.

“Suponen que es una amenaza y el comportamiento más seguro es huir cuando experimentan algo desconocido. Lo que también es interesante es que los bebés exhibirán este vuelo rápido en una dirección, mientras que los tiburones mayores dan vueltas cuando están asustados. Esta duplicación de una amenaza potencial es un comportamiento típico de depredador para evitar un ataque por la espalda”, concluyó Lowe.

